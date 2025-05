Το 10ο Mediterranean Yacht Show σφράγισε με απόλυτη επιτυχία τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του luxury yachting

– Για ακόμα μια χρονιά παραμένει στην κορυφή και ανακηρύσσεται ως η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής παγκοσμίως

– Ρεκόρ συμμετοχών, επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη και λαμπρές στιγμές

επιβεβαίωσαν την παγκόσμια δυναμική του θεσμού

– Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS), η κορυφαία διεθνής έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής, που φιλοξενήθηκε και φέτος στο λιμάνι του Ναυπλίου.

Από τις 3 έως και τις 7 Μαΐου 2025, η καρδιά του παγκόσμιου yachting χτύπησε για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα, με επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο να δίνουν δυναμικό παρών.



Η φετινή, επετειακή 10η διοργάνωση του Show, συγκέντρωσε και πάλι την αφρόκρεμα των σκαφών που λειτουργούν με ελληνική επαγγελματική άδεια, εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, καθώς και δεκάδες εκθέτες με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το yachting.

Η δέκατη διοργάνωση σημείωσε ρεκόρ εγγραφών με 115 σκάφη να δηλώνουν συμμετοχή μέσα σε λίγες μόλις μέρες και τις διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι του Ναυπλίου να εξαντλούνται άμεσα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της έκθεσης. Στο MEDYS 2025 συμμετείχαν 97 σκάφη συνολικού αθροιστικού μήκους 3,7 χιλιομέτρων με 18 σκάφη να βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Τη φετινή έκθεση επισκέφθηκαν 810 επαγγελματίες του κλάδου από όλον τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της έκθεσης και τη στρατηγική σημασία του ελληνικού yachting στη διεθνή σκηνή.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού κ. Μιχάλης Σκουλικίδης δήλωσε, μεταξύ άλλων: “Το 2014, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο εγχείρημα, με στόχο να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια έκθεση παγκόσμιας ακτινοβολίας, αντάξια της δυναμικής του ελληνικού yachting.

Σήμερα, από τη θέση μου ως Πρόεδρος και μιλώντας εκ μέρους όλων των μελών του Συνδέσμου, σας διαβεβαιώ πως έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι. Το MEDYS έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη έκθεση επανδρωμένων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στον κόσμο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυλομεσιτική κοινότητα. Η επιτυχία του ελληνικού yachting δεν είναι προϊόν σύμπτωσης. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικής προσπάθειας, επαγγελματισμού και προσήλωσης στην ποιότητα.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο τομέας μας κατέγραψε αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Η συνεχής αύξηση των αφίξεων σκαφών στα ελληνικά λιμάνια, τα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, η ενίσχυση της απασχόλησης και η αναβάθμιση των υποδομών είναι μόνο ορισμένα από τα απτά αποτελέσματα αυτής της προόδου. Το yachting έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο εξαγώγιμες και συνάμα πολυδιάστατες υπηρεσίες της χώρας. Ενισχύει το ΑΕΠ, προβάλλει διεθνώς την εικόνα της Ελλάδας ως υψηλής ποιότητας προορισμό και στηρίζει χιλιάδες επαγγελματίες στους κλάδους της ναυτιλίας, του τουρισμού και της φιλοξενίας”.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Άννα Καραμανλή, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων κ. Δημήτρης Ορφανός, οι οποίοι απεύθυναν χαιρετισμό, καθώς και άλλοι επίσημοι.

Αμέσως μετά, ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στο ιστορικό Παλαμήδι με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν μια μοναδική βραδιά συνοδεία live μουσικής. Τα βλέμματα τράβηξε το εντυπωσιακό drone show με την υπογραφή της Sky Symphony. Εκατοντάδες drones φώτισαν τον βραδινό ουρανό του Ναυπλίου προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Το MEDYS αποτελεί το μοναδικό γεγονός αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα που απευθύνεται αποκλειστικά στο ανώτερο επίπεδο του luxury yachting, με τη συμμετοχή σκαφών άνω των 24 μέτρων με ελληνική επαγγελματική άδεια. Κάθε χρόνο, η καρδιά της παγκόσμιας ναυλομεσιτικής κοινότητας χτυπά στο Ναύπλιο, καθώς κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου από κάθε γωνιά του πλανήτη συρρέουν για να γνωρίσουν από κοντά τον ελληνικό στόλο και να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία του MEDYS. Η φετινή εντυπωσιακή συμμετοχή κατέδειξε, για ακόμη μια φορά, την αναγνωρισιμότητα και την παγκόσμια βαρύτητα της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν ήταν, μεταξύ άλλων, οι TWW, Burgess, Edmiston, Fraser, IYC, Yachting Partners International, Camper & Nicholsons International, Northrop & Johnson και Luxury Charter Group.

Η γαστρονομία βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο του Mediterranean Yacht Show, μέσα από τον καθιερωμένο διαγωνισμό Chefs’ Competition, ο οποίος έχει πλέον εδραιωθεί ως θεσμός για τη διοργάνωση. Το φετινό θέμα του διαγωνισμού αποτέλεσε μια ωδή στην ελληνική κουζίνα, με τους chefs των συμμετεχόντων σκαφών να καλούνται να δημιουργήσουν ένα εμπνευσμένο πιάτο, προσφέροντας τη δική τους δημιουργική ερμηνεία στην πλούσια γαστρονομική παράδοση και ιστορία της Ελλάδας.

Η παρουσία δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς haute cuisine απογείωσε τον διαγωνισμό: ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, από το Delta Restaurant, το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με δύο αστέρια Michelin και ο βραβευμένος με 1 αστέρι Michelin Chef Luca Piscazzi από το εστιατόριο Pelagos του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, ενίσχυσαν με την εμπειρία και το κύρος τους μια διαδικασία αξιολόγησης αντάξια των υψηλών προσδοκιών του MEDYS.

Το Mediterranean Yacht Show συνδιοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων υπό την αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

To MEDYS σε αριθμούς:

● Αριθμός Σκαφών: 97 συμμετέχοντα σκάφη

● Συνολικό αθροιστικό μήκος σκαφών: 3,7 χιλιόμετρα

● Αριθμός επισκεπτών: 810 επαγγελματίες του κλάδου

● Χώρες που εκπροσωπήθηκαν: 30 χώρες

● Αριθμός εκθετών: 46 εκθέτες – 78 stands

Χορηγοί της διοργάνωσης:

Πλατινένιος Χορηγός: Elin

Χρυσοί Χορηγοί: Eurobank Private Banking, Sky Symphony

Ασημένιοι Χορηγοί: Alpha Mare, Jotun

Χορηγοί: Coffee Berry, Chauffeur Greece, Κτήμα Σκούρας, Fort Insurance

Global Official Media Sponsor: Boat International

Greek Official Media Sponsor: Skipper on Deck

Powered By: Trinity Events