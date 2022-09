Διάλεξε τα χρώματα που θέλεις να έχουν τα όνειρά σου!

Το Colourday Festival, το μεγαλύτερο χρωματιστό ελληνικό φεστιβάλ στο Mega

Το Colourday Festival, το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ, έρχεται στις οθόνες μας το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, αποκλειστικά στο MEGA, με ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό show γεμάτο χρώμα, μουσική, χορό και παλμό.

«Love Yourself. Find Your Colour»

Με σλόγκαν «Love Yourself. Find Your Colour», το Colourday Festival διώχνει το γκρίζο από την καθημερινότητα με δημοφιλείς καλλιτέχνες, special guests-έκπληξη, τα πιο αγαπημένα τραγούδια της εποχής, εκρηκτικές εμφανίσεις και, φυσικά, ατέλειωτες ρίψεις χρωμάτων.

Οι καλλιτέχνες που γιόρτασαν… χρωματιστά

Οι Josephine, Kings, Αναστασία, FY, Στέφανος Πιτσίνιαγκας, Claydee, Joanne, Xenia Ghali, Natasha Kay, Lil Koni, Vlospa, τα δίνουν όλα στη σκηνή και ξεσηκώνουν.

Τον ρυθμό ανεβάζει στα ύψη ο DJ Αντώνης Δημητριάδης. Μαζί του η Konnie Μεταξά. Special guest ο Κωνσταντίνος Αργυρός με αποκλειστικές dance διασκευές των πιο μεγάλων επιτυχιών του. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Backstage host, o Ηλίας Μπόγδανος.

Το Colourday Festival έρχεται στο MEGA το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, για να δώσει το πιο ζωηρό χρώμα στη ζωή σου.