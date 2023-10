Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 26-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 46ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το Σεπτέμβριο, το DISFF ταξιδεύει στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 26-29 Οκτωβρίου (Πέμπτη έως Κυριακή).

Στην Ταινιοθήκη (Ιερά Οδός και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, μετρό Κεραμεικός) θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ, αλλά και οι βραβευμένες ταινίες του Εθνικού Σπουδαστικού που φέτος, κατά κοινή ομολογία, έκλεψε τις εντυπώσεις. Παράλληλα θα διεξαχθεί το Athens Pitching Lab.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλες τις βραβευμένες ταινίες του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος την Πέμπτη 26/10 (8 μ.μ. και 10 μ.μ.), και τις ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού από την Παρασκευή 27/10 έως και την Κυριακή 29/10 (καθημερινά, 8 μ.μ. και 10 μ.μ).

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ.

Την Πέμπτη 26/10, ημέρα της “Γιορτής του Σινεμά”, το εισιτήριο θα κοστίζει 2 ευρώ.

Ηλεκτρονική προπώληση: https://tickets.tainiothiki.gr/

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (συστήνεται η προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα).

*ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιάννη Σακαρίδη, φέτος συμμετείχαν 35 ταινίες σκηνοθετημένες από 26 άνδρες και 13 γυναίκες. Η πλήρης λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/greek-competition/

Η ταινία Αρκουδότρυπα σε σκηνοθεσία Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της διοργάνωσης αποσπώντας το Χρυσό Διόνυσο στο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Δράμας. Η κορυφαία αυτή διάκριση τους εξασφάλισε αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Η ταινία, μια λεσβιακή ιστορία ενηλικίωσης στην ελληνική επαρχία, γυρισμένη στην Ελάτη Τρικάλων, περιγράφει τη σχέση δύο νεαρών γυναικών σε ένα χωριό της Πίνδου -μία σχέση φιλίας και υπόγειας ερωτικής έλξης που τελικά βγαίνει στην επιφάνεια σε μία κρίσιμη καμπή της ζωής των δύο ηρωίδων.

Η ταινία κέρδισε, μεταξύ άλλων, και το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Χαρά Κυριαζή. Το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας, έλαβε ο Ανδρέας Μάρκου για την ερμηνεία του στην ταινία Buffer Zone του Σάββα Σταύρου.

Η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών, η πρώτη φορά αλλά και ο χωρισμός καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Οι οικογενειακές σχέσεις και ιδιαίτερα η σχέση γιου-μάνας, οι φιλίες που δοκιμάζονται, η απώλεια και η διαχείριση του πένθους, οι μνήμες της παιδικής ηλικίας και τα παιδικά τραύματα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Όπως και τα καυτά κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα: ρατσισμός, αυτοκτονίες, θάλασσες που ξεβράζουν πτώματα μεταναστών, τράφικινγκ γυναικών, γυναικοκτονίες, αστυνομική βία, σκοταδισμός και θρησκοληψία, τρομοκρατία, φυλακή. Αλλά και ο γολγοθάς των σημερινών νέων ηθοποιών που προσπαθούν να επιβιώσουν. Δεν λείπουν οι ταινίες εποχής, ακόμα και επί εμφυλίου, ενώ λιγοστές παραμένουν οι κωμωδίες α λα ελληνικά.

Στις ταινίες, πρωταγωνιστούν δεκάδες δημοφιλείς ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους:

Αντώνη Τσιοτσιόπουλο (με ρεκόρ συμμετοχών), Ρομάννα Λόμπατς, Ευθαλία Παπακώστα, Αργύρη Πανταζάρα, Όμηρο Πουλάκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Έλενα Τοπαλίδου , Κώστα Βασαρδάνη, Βασίλη Κουτσογιάννη, Σοφία Κόκκαλη, Χάρη Φραγκούλη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Υβόννη Μαλτέζου, Σοφία Σεϊρλή, Δέσποινα Κούρτη, Γιάννη Τσορτέκη, Καραφίλ Σένα, Χρήστο Σουγάρη, Γιάννη Αναστασάκη, Δημήτρη Καπετανάκο, Σμαράγδα Σμυρναίου αλλά και τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου που πριν λίγο καιρό επέστρεψε από το Λοκάρνο με το βραβείο ερμηνείας για το “Animal” της Σοφίας Εξάρχου.

Εμφανίζονται ακόμα: Άρης Σερβετάλης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αγγελική Παπαθεμελή, Κατερίνα Ζησούδη, Θάνος Τοκάκης, Άρης Τρουπάκης, Κατερίνα Μισιχρόνη, Πανάγος Ιωακείμ και πολλοί άλλοι.

Φέτος, παρατηρήθηκε μια επιστροφή στη μικρού μήκους φόρμα από σκηνοθέτες που έχουν προ πολλού περάσει στη μεγάλη μήκους, όπως οι Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Παναγιώτης Φαφούτης και Γιώργος Σερβετάς.

Επιπλέον, γνωρίσαμε και κάποιους νέους κινηματογραφιστές που ακολουθούν τα καλλιτεχνικά χνάρια των πατεράδων τους, διαμορφώνοντας ωστόσο το δικό τους προσωπικό ύφος (όπως έκανε και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης ήδη από τα πρώτα του βήματα): από το Νικόλα Κούλογλου και την Αντιγόνη Καπάκα, μέχρι το Φοίβο Ήμελλο και τον Nικ Τζ.Πελεκάνος, γιο του διάσημου συγγραφέα Τζορτζ Πελεκάνος, ο οποίος συνυπογράφει μάλιστα το σενάριο της αγγλόφωνης ταινίας του γιου του.

Συναντάμε όμως και μερικούς γνωστούς σκηνοθέτες που παίζουν ή κάνουν περάσματα ως ηθοποιοί: από το Φώτο Λαμπρινό (σε πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο), μέχρι το Γιάννη Σολδάτο και το Γιώργο Φουρτούνη. Αλλά και ηθοποιούς που κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο όπως ο Αινείας Τσαμάτης και η Κατερίνα Μαυρογιώργη, ή σκηνοθέτριες του θεάτρου, όπως η Μάρθα Μπουζιούρη.

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο έκανε επίσης η συγγραφέας και σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη –και μια και ο λόγος για συγγραφείς, είδαμε μία ταινία πάνω σε διήγημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη, μια σε σενάριο του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη, και μια άλλη εμπνευσμένη από άρθρο του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου.

*ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

Το φετινό πρόγραμμα, με υπεύθυνο τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη, περιλάμβανε 25 ταινίες από 11 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (δημόσια και ιδιωτικά, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου). Εδώ η πλήρης λίστα των ταινιών που διαγωνίστηκαν φέτος: https://www.dramafilmfestival.gr/national-student-competition/

Οι ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation που συμμετείχαν αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε τεχνική και αισθητική προσέγγιση της οπτικοακουστικής αφήγησης, ενώ θεματικά καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα — ιστορίες σχέσεων, ταυτότητας, συμπερίληψης και απομόνωσης, κοινωνικής κριτικής και αυτοκριτικής, διαχείρισης τραύματος, προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η φετινή σοδειά αποκαλύπτει τη μεγάλη δυναμική των νέων ελλήνων δημιουργών.

Το βραβείο «Φρίντα Λιάππα» – Καλύτερης Ελληνικής Σπουδαστικής Ταινίας απέσπασε η ταινία Παρέλαση σε σκηνοθεσία Μιχάλη Γαλανόπουλου, μια ταινία ενηλικίωσης στην Αθήνα, με άξονα το ρατσισμό και τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα.

Το βραβείο ανδρικής ερμηνείας κέρδισε ο Φαμπρίτσιο Μούτσο για την ταινία Θερμοκήπιο σε σκηνοθεσία του Γιώργου Γεωργακόπουλου, ενώ το βραβείο γυναικείας ερμηνείας απέσπασε η Μαρίνα Σιώτου για την ταινία Το Χάος που Άφησε Πίσω της σε σκηνοθεσία Νίκου Κολιούκου.

\

*ATHENS PITCHING LAB

Για 2η συνεχή χρονιά το Pitching Lab ακολουθεί το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην Αθήνα, με επιλεγμένα, αποκλειστικά ελληνικά, σχέδια, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της ανάπτυξης του σεναρίου στις ιδέες που κατατέθηκαν.

Στο διήμερο αυτό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες, μετά από δύο καθοδηγητικά διαδικτυακά μαθήματα με τους εισηγητές του Pitching Lab, Βαρβάρα Δούκα,Τζωρτζίνα Κακουδάκη και John Stephens, θα κληθούν να τελειοποιήσουν την παρουσίαση τους, όσον αφορά την πλοκή, τους χαρακτήρες, και τη γενικότερη δομή του σεναρίου που πρόκειται να αναπτύξουν. Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 θα ακολουθήσει η παρουσίαση των σχεδίων.

Τα ελληνικά σχέδια του Αthens Pitching Lab είναι τα εξής:

1. The garden of the dead (Αντί Στεφάνου) Κατερίνα Καλέτζη,

Χρήστος Μαρμέρης

2. Wheel To Live Νικόλαος Τσονγκίδης, Βίκυ Αναστασιάδου

3. The Last Performance Nεφέλη Σπηλιωτάκου

4. Vicious Λήδα Κοντοπανάγου, Steven Gekas

5. Your God Γιάννης Χατζησταυρής

6. The Wolf’s Mouth Mαίρη Κολώνια

7. Forema Μάρω Λεσιώτη, Kωνσταντίνα Αγοράτσιου

Συνδιοργανωτές

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δήμος Δράμας

Υποστηρικτής

Βουλή των Ελλήνων

Μεγάλοι Χορηγοί

ΕΚΟΜΕ

ΕΚΚ

RAYCAP

CYCLOPS

GREEN PIXEL

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΡΤ

ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

ONASSIS CULTURE

COSMOTE

TV5 MONDE

MUSOU

CREATIVE EUROPE MEDIA GREECE

METROPOLITAN COLLEGE

ANT1 ΣΧΟΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

TELMACO — AVID

STEFILM

DIAL

RADIATOR

IOANNIDIS BROS – SUZUKI

FISCER

WINES OF DRAMA

ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας – Media Sponsors

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Η Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3 102 Fm, ΕΡΤ3 95.8 FM, EΡΤ Καβάλα, ΕΡΤ Σέρρες

Boυλή Τηλεόραση

Real Fm 97.8

Real.gr

Αθήνα 9.84

Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91.4

H Eφημερίδα των Συντακτών

Αθηνόραμα

tvxs.gr

skywalker

Συνεργάτες – partners

Εuropean Film Academy

Fipresci

Torino Short Film Market

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

ΕΑΠ

ΠΑΔΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νεανικό Πλάνο

Γαλλικό Προξενείο, Γαλλικό Ινστιτούτο & Γαλλικό Ινστιτούτο Θες/νκης

Instituto Cervantes

Animac

Kurzfilm Festival Hamburg

AG Kurzfilm

German Films

Animasyros

Los Angeles Greek Film Festival

ΟΚΛΕ

ΠΕΚΚ

ΕΤΕΚΤ

GSC

Διεύθυνση Α’βαθμιας Δράμας

Διεύθυνση Α’Βάθμιας Σερρών

Crew United

Europe Direct Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Περισσότερες πληροφορίες:

info@dramafilmfestival.gr (Γραμματεία Φεστιβάλ Δράμας)

Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575

Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210 3300309

• Site: https://www.dramafilmfestival.gr/

• Facebook: https://www.facebook.com/dramafilmfestival/

• Instagram: https://www.instagram.com/dramafilmfestival/

• Youtube: https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival/

• FilmFreeway: https://filmfreeway.com/dramafilmfestival

• Hashtag: #dramafilmfestival & #DISFF 46