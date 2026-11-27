Το Ηράκλειο φοράει τα γιορτινά του

Συνεχίζεται ο στολισμός της πόλης με περισσότερα από 7,5 χλμ γιρλάντες και φωτοσωλήνες, 287.000 led λαμπιόνια και 1.000 νέες φωτεινές κατασκευές

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται ο εορταστικός στολισμός στον Δήμο Ηρακλείου για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τις εργασίες παρακολουθεί από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του νέου Χριστουγεννιάτικου δένδρου ύψους 14,85 μ. και της νέας φάτνης στην Πλ. Ελευθερίας, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τις γιρλάντες, μήκους άνω των 2 χιλιομέτρων με 134.000 led λαμπιόνια,

τις περίπου 1.000 φωτεινές κατασκευές με 5,5 χιλιόμετρα φωτοσωλήνων και 153.000 led λαμπιόνια, καθώς και των στολιδιών που είχε ήδη στην κατοχή του ο Δήμος Ηρακλείου, στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. Επίσης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τοποθετηθεί και το Βενετσιάνικο Καρουζέλ στο πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο θα έχει ελεύθερη, δωρεάν χρήση για τα παιδιά.

Τα συνεργεία του αναδόχου συνεχίζουν τις τοποθετήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος στολισμός δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και τα περισσότερα φωτεινά διακοσμητικά παράχθηκαν από ανακυκλωμένα πλαστικά. Από υλικά δηλαδή που κάποτε αποτελούσαν απόβλητα και απόκτησαν μια νέα ζωή.

Απόψε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου

Όλα είναι έτοιμα για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου της πόλης στην Πλατεία Ελευθερίας, το βράδυ της Παρασκευής 27/11. Από τις 20:00 θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με την Παιδική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου, στις 20:15 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου θα ξεκινήσει την μουσική της διαδρομή από τη Λότζια υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Δέσποινας Σκανδαλάκη και στις 21:00, ο Δήμαρχος

Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, η οποία και φέτος θα πραγματοποιηθεί με την ρίψη «αθόρυβων» πυροτεχνημάτων.

Αμέσως μετά, η βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία του τραγουδοποιού Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, το ιδιαίτερο ταξιδιάρικο μουσικό του ύφος και την αμεσότητα που τον διακρίνει επί σκηνής, έρχεται να δώσει ρυθμό στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Η στιγμή που το Χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωτιστεί θα σηματοδοτήσει την έναρξη της εορταστικής περιόδου, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να ενώσει την πόλη σε μια μεγάλη, ζεστή γιορτή.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο καθημερινά εμπλουτίζεται, μπορείτε να το παρακολουθείτε από εδώ: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion-2026/