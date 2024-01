Δεν το κατέχουν το «άθλημα»: Αυτά είναι τα τρία ζώδια που είναι ξενέρωτα στο κρεβάτι

Αν βασιστούμε σε υπολογισμούς για το τι σκέφτονται και πράττουν τα ζώδια την ώρα του σεξ, τότε μπορούμε να κρίνουμε τα τρία ζώδια που πιθανότατα δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις στο… άθλημα!

ΚΡΙΟΣ

Γιατί ένας -κατά τ’ άλλα- φλογερός Κριός θα ήταν κάτι λιγότερο από “άσσος” στο κρεβάτι;

Γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι το έχουν κατανοήσει το άθλημα, τόσο πολύ που τείνουν να είναι τεμπέληδες όταν πρόκειται να ευχαριστήσουν τον σύντροφό τους. Ένας κλασικός Κριός εραστής, θεωρεί ότι είσαι τόσο τυχερός που σε έχει κοιτάξει και βρίσκεσαι στο κρεβάτι του, που είναι στο …δικό σου χέρι να ικανοποιηθείς! If you know what we mean!

ΛΕΩΝ

Περίπου τα ίδια με τον Κριό, ο Λέων, μπορεί να είναι κυρίαρχος και ηγετική προσωπικότητα σε ότι αφορά τα επαγγελματικά του και τη γενικότερη ζωή του, όμως όταν μιλάμε για το σεξ, μπορεί να έχει πάθος και φλόγα να δώσει, αλλά τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το πως θα φαίνεται και πώς θα ικανοποιήσει τον εαυτό του, που δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στον/στην παρτενέρ.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο άγριος και τρελός Τοξότης που είναι λάτρης της περιπέτειας και του αρέσει να εξερευνά νέα πράγματα, δεν έχει καμία σχέση στο κρεβάτι με αυτό.

Αντίθετα, είναι αυτό που λέμε … “αστερίας”. Ενώ, φαινομενικά έχει διάθεση να ικανοποιήσει τον παρτενέρ του, καταλήξει να ξαπλώνει και να τα περιμένει όλα από αυτόν.