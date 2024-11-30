Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους μέχρι και την Κυριακή

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. /ΕΜΚ 30-11-2024 /1200 Β επικαιροποίηση του 4/2024 εκτάκτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για σήμερα Σάββατο 30-11-2024 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1-12-24).
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
ΟΡΜΟΥΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ –ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΡΥΜΟΥΛΚΑ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ.
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