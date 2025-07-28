ΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για τον καιρό της Τρίτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση για την Τρίτη 29/07, προειδοποιώντας για ισχυρούς ανέμους που αναμένονται να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Συγκεκριμένα:

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ. ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 29-07-2025 ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.

ΟΡΜΟΥΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ –ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΡΥΜΟΥΛΚΑ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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