Το Κοινωνικό πρόσωπο του ΕΚΟ Acropolis Rally.

TΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

✅ Το ποσό των 10.000 ευρώ δώρισε ο Thierry Neuville, όπως είχε δεσμευθεί στη Διοργάνωση εφόσον αναδεικνυόταν νικητής στο «Ράλλυ των Θεών», στη ΜΑΦ Γαλιλαια / Galilee PCU, της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «κάνουν μια τόσο καταπληκτική δουλειά στην Ελλάδα για να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας σε ενήλικες ασθενείς με καρκίνο και ασθενείς με ALS (νευροεκφυλιστική πάθηση)».

🏁 Ο Βέλγος οδηγός, με ευρύ φιλανθρωπικό έργο, κάνει αυτές τις αξιοθαύμαστες κινήσεις ανθρωπιάς σε κάθε χώρα όπου ο ίδιος συμμετέχει σε Αγώνες WRC και είναι άξιος θερμότατων συγχαρητηρίων👏

🚩 Ο αθλητισμός, άλλωστε, πρεσβεύει πανανθρώπινες αξίες (ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό, συμπερίληψη) και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως όχημα ευαισθητοποίησης, πολιτισμού και παιδείας, με πράξεις ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης, τον κοινό αξιακό κώδικα του αθλητισμού με την κοινωνία🙏

🚘 Βάσει αυτής της φιλοσοφίας προσκαλέσαμε και συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της εκκίνησης του EKO Acropolis Rally, με την υπερειδική στο OAKA Athens Olympic Complex την περασμένη Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Hellenic Red Cross (κάλυψε τον 4ήμερο Αγώνα με 210 μέλη του σε ΟΑΚΑ, Λουτράκι και Στερεά Ελλάδα), καθώς και μέλη Κοινωνικών Δομών, Ενεργών Πολιτών και Εθελοντικών Οργανώσεων, που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως:

– Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child

– Σύλλογος «η Πίστη» / Syllogos Pisti

– ΑμΚΕ Karkinaki – για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας

– Φιλοξενία Ουκρανών Προσφύγων στη Ραφήνα

– Be My Hero – Γίνε ο ήρωάς μου – εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

– Παιδικά Χωριά SOS – SOS Children’s Villages Greece

– Make-A-Wish Greece (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) – οργανισμός εκπλήρωση ευχών παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες

– Alma Zois – Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού

– Κέντρο Ειδικών Ατόμων “Η ΧΑΡΑ” – κέντρο ατόμων με σοβαρές αναπηρίες (βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down)

– φλογα συλλογος γονιων παιδιων με νεοπλασματικη ασθενεια floga.οrg.gr

– Κ3 – Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

– ¨ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ¨ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

– Αλληλεγγύη Ηρακλείου- εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ Ηρακλείου Κρήτης

– Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association Ηρακλείου & Νόμου Ηρακλείου,

ενώ οι 403 Εθελοντές μας -υπερπολύτιμοι για την άψογη διεξαγωγή των 16 Ειδικών Διαδρομών του Αγώνα- προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τοπικούς φορείς προσφοράς και εθελοντισμού.

🤝 Συνεργαζόμαστε, συμπορευόμαστε με κοινές πρωτοβουλίες, αγκαλιάζουμε με όλες τις δυνάμεις μας τις δράσεις τους. Και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και γνώμονα τη στήριξη στο συνάνθρωπο και την άδολη προσφορά, διότι ο αθλητισμός βρίσκεται πάντοτε στην υπηρεσία της κοινωνίας🇬🇷

