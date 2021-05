Το μήνυμα Μαρινάκη για το 46ο Πρωτάθλημα: «Το αφιερώνουμε σε όλη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και τους φιλάθλους μας»

Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος:

«Σήμερα γιορτάζουμε το 46ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μας! Το αφιερώνουμε σε όλη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και τους φιλάθλους μας, με την ευχή σύντομα να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί με ασφάλεια και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο γήπεδό μας! / Today we celebrate our 46th CHAMPIONSHIP title! This is dedicated to the entire OLYMPIACOS family and our fans, along with the wish to soon being able to celebrate with safety all together as one and support our team in our stadium»…