Το νέο Avatar: «Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο «Avatar: The Way of Water» που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες στους κινηματογράφους.

Η νέα ταινία του Τζέιμς Κάμερον, που λέγεται ότι είναι μία από τις τρεις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών, έχει γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων, ενώ ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει με μεγάλη αγωνία την κυκλοφορία του σίκουελ.

Ο Ισπανός σκηνοθέτης, με τη σειρά του και δύο εβδομάδες πριν την προβολή του φιλμ, μίλησε για την ταινία και τόνισε ότι είναι ένα θαύμα, που πρέπει όλοι να δουν: «Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφού είδε την ταινία τον περασμένο μήνα.

«Είναι γεμάτο από μαγευτικές εικόνες και επικά συναισθήματα σε επική κλίμακα» έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο Κάμερον βρίσκεται στο «απόγειο των δυνατοτήτων του».

“Un maestro en la cima de sus poderes”: Guillermo del Toro elogia la nueva película ‘#Avatar: The Way of Water’https://t.co/INbKStMTQv pic.twitter.com/9XbihlujPO — Milenio (@Milenio) December 4, 2022

Η διάρκεια της ταινίας είναι τρεις ώρες και 10 λεπτά και είναι μεγαλύτερη κατά 30 λεπτά από την πρώτη ταινία «Avatar».

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα. Ο Τζέιμς Κάμερον ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του ότι μπορεί, να μη σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες του franchise.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους, ως Τζέικ και Νεϊτίρι, και ζουν με την οικογένειά τους, η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας.

A staggering achievement- AVATAR TWOW is chokefull of majestic Vistas and emotions at an epic, epic scale. A master at thepeak of his powers… https://t.co/tG6I16JlhM — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 24, 2022

Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων, οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.

