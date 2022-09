Το Ρέθυμνο ετοιμάζεται να υποδεχτεί την 4η διοργάνωση αγώνων ISOMAN και κλασικού Τριάθλου

4th TRIMORE M.T. Rethymno I ISOMAN 2022

Ραντεβού με τη δυναμική όψη του Ρεθύμνου, 23-25 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Περιφέρεια Κρήτης & Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και η TRIMORE – XTERRA Greece – ISOMAN Hellas διοργανώνουν το 4ο TRIMORE M.T. – Rethymno | ISOMAN 2022, στο πλαίσιο του TRIMORE Multisports TOUR, στις 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2022.

To αθλητικό και ψυχαγωγικό event, που θα φιλοξενηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά στην πανέμορφη πόλη του Ρεθύμνου, περιλαμβάνει αγώνες ISOMAN και κλασικού Τριάθλου ενηλίκων και παιδιών -διαφόρων αποστάσεων, αγώνες κολύμβησης Open Water, τρεξίματος πόλης και πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για όλα τα επίπεδα αθλητών (και μη) και ηλικιών.

Οι επιτυχημένες και άρτιες διοργανώσεις των προηγούμενων ετών έχουν θέσει ψηλά τον πήχη. Με στόχο πάντα τον αθλητικό ενθουσιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας μέσα από την αθλητική ευκαιρία, η TRIMORE Sport Events έχει σχεδιάσει μία ακόμη διοργάνωση με πάθος και αφοσίωση, ώστε να αναδείξει το αθλητικό ιδεώδες και να προσφέρει ένα τριήμερο γεμάτο ενθουσιασμό, συγκινήσεις, ψυχαγωγία και Κρητική παράδοση στους αθλητές, τις οικογένειες και τις παρέες τους, με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Φέτος, οι αθλητές θα κληθούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα παρακάτω αθλήματα, στις αποστάσεις που ταιριάζουν στον κάθε ένα:

• TRIathlon Olympic distance (1,5km κολύμβησης, 40km ποδηλασίας, 10km τρέξιμο)

• TRIathlon Half Olympic distance (750m κολύμβησης, 20km ποδηλασίας, 5km τρέξιμο)

• ISOMAN Equalized TRIathlon Quarter Distance (2,8km κολύμβησης, 24,6km ποδηλασίας, 10,6km τρέξιμο)

• Τρέξιμο πόλης (5km και 10km)

• Κολύμβηση Open Water (0.5km, 2.5km, 5km)

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται, περιλαμβάνει παιδικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως κολύμβηση Open Water και παιδικό ISOMAN, Stress Run, σκυταλοδρομίες τρεξίματος, ποδηλατική βραδυπορία και δεξιοτεχνία, yoga, ενώ τοίχος αναρρίχησης πρόκειται να στηθεί σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου στην πλατεία, για να δημιουργήσει μια ξεχωριστή πρόκληση στους πιτσιρικάδες, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους σε αυτό το ξεχωριστό σπορ.

Επιπλέον, η TRIMORE Sport Events ως μία οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται και στο πλαίσιο της αναγνώρισης της ευθύνης που της αναλογεί προς την κοινωνία, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση πολιτιστικού περιεχομένου ευαισθητοποίησης από παιδιά και ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με την πολύτιμη αρωγή του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό.

Ο Race Director της TRIMORE – XTERRA Greece – ISOMAN Hellas, Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, επικεφαλής TRIMORE Multisport TOUR, αναφερόμενος στη διοργάνωση και στη ζεστή φιλοξενία της πόλης του Ρεθύμνου, δήλωσε: “Είναι η τέταρτη χρονιά μιας διοργάνωσης θεσμού πλέον, με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το ξεχωριστό χρώμα που προσδίδει η Ρεθυμνιώτικη παράδοση. Πρόκειται για αγώνες που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης, με δυνατότητα παρακολούθησης των αθλητών σε όλη την έκταση του αγωνιστικού τερέν όλων των αθλημάτων (περιλαμβανομένου του Τριάθλου), πραγματική περιήγηση στους θησαυρούς του Ρεθύμνου. Οι διαδρομές των αγώνων έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε ο αθλητής να γνωρίζει κάθε γωνιά της πόλης (Παλιό λιμάνι, Αιγυπτιακός φάρος, προβλήτα και φάρος εμπορικού λιμανιού, Φορτέντζα, Παλιά πόλη, παραλιακός ιστός και κάθε ομορφιά, άρωμα, εικόνα της ξεχωριστής Κρητικής Πόλης. Παράλληλα, το αγωνιστικό κομμάτι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα αθλητών, δίνοντας την επιλογή της συμμετοχής σε άπαντες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, ζητά να εμπνεύσει τα παιδιά και να τα παρακινήσει στην αγκαλιά του ευ αγωνίζεσθε και του αθλητισμού. Τέλος, μέσω της διοργάνωσης αυτής, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες της πόλης από Ελλάδα και εξωτερικό που πραγματοποιούν τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο, να γίνουν κομμάτι αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας και να αποκομίσουν μια ξεχωριστή ανάμνηση!”

Δείτε εδώ το video teaser του 4ου TRIMORE M.T. – Rethymno | ISOMAN 2022.

Τη μεγάλη προσπάθεια πλαισιώνει πλήθος συνεργατών, χορηγών, υποστηρικτών και αρωγών:

Στρατηγικοί Συνεργάτες: ΕΤΕΜ, Elval Colour

Χρυσοί Χορηγοί: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ford Velmar, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Θεόνη

Αθλητικός Χορηγός: TURBO, On shoes

Χάλκινοι χορηγοί: ΑΝΕΚ Lines, Blue Star Ferries, Ασφάλειαι Μινέττα, MicroSport, Maurten, OmniCraft, Bella Fruta, Orsero, Loguers, Ελληνική Μεταφορική

Ειδικός Συνεργάτης Εθελοντισμού: ΡΕΘΕΛΟΝΤΩ (ομάδα εθελοντών Δήμου Ρεθύμνης)

Υπό την Έγκριση/Αιγίδα των: Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος, Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Υποστηρικτές – Αρωγοί: Marathon Bikes, Physio4u, 1Μation, Check A Bike, D. Koronakis, Poufmakers.gr, Prototypo Exclusive, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου – Σύνπολις, Δούσμανης Μεταφορική, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου, Popeye Water Sports, Suzuki Motorcycles, Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ρεθύμνου – Atlas Cycling Team, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, Siddhi Yoga Shala

Χορηγοί Φιλοξενίας & Εστίασης: Kyma Suites, Kriti Beach Hotel, Steris Elegant Beach House, Grace Studios & Apartments, Queens Room, Κόκκινος

Η TRIMORE, brand της diaplouss.s.d.a. Ltd, δημιουργήθηκε το 2014 και αναπτύσσει όλο το business unit: Premium Sport Events Organizing. Έχει σχεδιάσει το Nafplio Triathlon (2015), το Syros Triathlon (2016) και απέκτησε την εκπροσώπηση της XTERRA στην Ελλάδα (2017). Έκτοτε, ως XTERRA Greece, διοργανώνει τον μοναδικό αγώνα Off Road Τριάθλου στην Ελλάδα, μέρος του European & World Tour της XTERRA Planet και προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος XTERRA της Χαβάης στο τέλος κάθε έτους. Παράλληλα, διοργανώνει την περίφημη κολυμβητική συνάντηση ανοικτής θαλάσσης XTERRA Open Water Swimming Challenge. Σχεδίασε και υλοποίησε τον πρώτο αγώνα SwimRun της Ελλάδος, στην Ύδρα (2018) και απέκτησε την εκπροσώπηση στη χώρα μας του ISOMAN Triathlon Equalized (2018), διοργανώνοντας για πρώτη φορά το 2019 στην Καστοριά και στο Ρέθυμνο, αγώνες Sprint ISOMAN και το 2020 Quarter ISOMAN στο Ρέθυμνο. Το ξεκίνημα του 2021 βρήκε την TRIMORE, παράλληλα ως XTERRA Greece, ISOMAN Hellas και SwimRun Hellas, με πλήθος βραβεύσεων, διακρίσεων και αναγνωρίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ως φορέας θεματικού – αθλητικού τουρισμού, απευθυνόμενη σε όλα τα επίπεδα αθλητών και ηλικιών, έχοντας στο ιστορικό της 23 άκρως επιτυχημένα events, σε εξαιρετικές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες συνθέτουν το TRIMORE Multisports TOUR: Ναύπλιο, Σύρος, Χαλκιδική, Βουλιαγμένη, Ύδρα, Βάρκιζα, Ξάνθη, Καστοριά, Ρέθυμνο και με καθιερωμένο το μότο: Being More Adventurous! Τον Ιούλιο του 2021 η TRIMORE για μια ακόμη φορά καινοτόμησε σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας το 1ο In Pool TRIathlon, ανοίγοντας νέα προοπτική στο άθλημα του Τριάθλου.