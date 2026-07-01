Τουρισμός: Έκρηξη των last minute κρατήσεων και σεζόν έως τον Νοέμβριο

Ο ελληνικός τουρισμός αλλάζει ρυθμό, καθώς οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τις έγκαιρες προκρατήσεις και στρέφονται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέκοψαν τη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες οργανώνουν τα ταξίδια τους. Οι προκρατήσεις της άνοιξης υποχώρησαν αισθητά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εκτοξεύθηκαν από τις αρχές Ιουνίου και όλα δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα επεκταθεί δυναμικά έως και τον Νοέμβριο.

Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2026 της Square Lime Hospitality Management, η οποία διαχειρίζεται περίπου 45 boutique ξενοδοχεία σε Κυκλάδες, Αθήνα και Μάνη, αξιοποιώντας δεδομένα της πλατφόρμας WebHotelier.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιβράδυνση που καταγράφηκε στις επιβεβαιωμένες κρατήσεις κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο δεν αντανακλούσε πραγματική κάμψη του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αντίθετα, οι ταξιδιώτες συνέχισαν να αναζητούν ελληνικούς προορισμούς, επιλέγοντας όμως να καθυστερήσουν την τελική τους απόφαση μέχρι να αποκλιμακωθεί η αβεβαιότητα και να διαμορφωθούν πιο ελκυστικές τιμές.

Η σημαντικότερη αλλαγή της φετινής χρονιάς, όπως επισημαίνει ο ιδρυτής της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης, είναι η θεαματική συρρίκνωση του booking window, ως αποτέλεσμα της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι επισκέπτες προγραμματίζουν πλέον τις διακοπές τους ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε έντονη κινητικότητα των last minute κρατήσεων.

τουρισμός

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις στα boutique ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία ήταν μειωμένες κατά 25%-35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, χωρίς όμως να υποχωρήσει η ζήτηση.

«Οι ταξιδιώτες συνέχισαν να αναζητούν διακοπές στην Ελλάδα και αυτή η εικόνα αφορά συνολικά τον ξενοδοχειακό κλάδο. Απλώς περίμεναν περισσότερο πριν λάβουν την τελική απόφαση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτούργησε κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο και όχι ως λόγος ακύρωσης των ταξιδιών», σημειώνει ο κ. Λαπαναΐτης.

Last minute αντί για έγκαιρες κρατήσεις

Η αλλαγή αποτυπώνεται πλέον και στα οικονομικά μεγέθη της σεζόν. Σύμφωνα με τη Square Lime, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή ζήτηση, όμως οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν οι ταξιδιώτες θεωρούν ότι βρίσκουν ανταγωνιστικές τιμές. Ως αποτέλεσμα, όμως, το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ADR) εκτιμάται ότι θα κινηθεί 5%-7% χαμηλότερα από το αντίστοιχο περσινό επίπεδο.

Αντίθετα, οι προοπτικές για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. «Μιλάμε για έναν πολύ δυνατό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε όλους τους προορισμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα παραμείνουν ανοικτές θα μπορέσουν να αυξήσουν τις τιμές τους κατά 10%-12%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και το 15%, συνοδευόμενες από υψηλότερες πληρότητες.

Πάρος και Νάξος οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς είναι η Πάρος και η Νάξος. Τα δύο νησιά φαίνεται ότι απορροφούν μέρος της ζήτησης που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κατευθυνόταν σχεδόν αποκλειστικά προς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικότερες εμπειρίες, μικρότερη τουριστική πυκνότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η συνολική ζήτηση στα δύο νησιά εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 20%, ενώ στη Νάξο η αμερικανική αγορά καταγράφει άνοδο περίπου 24%.

Στη Μύκονο, μετά από τρεις δύσκολες τουριστικές χρονιές, καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης. Η πιο θεαματική αύξηση προέρχεται από την αγορά της Ινδίας, όπου η ζήτηση αυξάνεται κατά περίπου 250%, έστω και από χαμηλή βάση. Παράλληλα, η ζήτηση από τη Βραζιλία σχεδόν διπλασιάζεται, ενώ η γαλλική αγορά κινείται υψηλότερα κατά 10%-12%. Αντίθετα, υποχώρηση 10%-20% καταγράφεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η Αθήνα ενισχύεται ως προορισμός city break

Θετική παραμένει και η εικόνα της Αθήνας, όπου η συνολική ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη κατά 2%-3%. Την άνοδο οδηγούν κυρίως η Γερμανία (+17%), το Βέλγιο (+11%) και η Γαλλία (+5%-7%), επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα ενισχύει σταθερά τη θέση της στην αγορά των ευρωπαϊκών city breaks.

Αντίθετα, οι αναζητήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται μειωμένες κατά 4%, ενώ πτωτική είναι η εικόνα και για την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Ωστόσο, η Square Lime επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά τη ζήτηση και όχι τις τελικές κρατήσεις.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, η εταιρεία διαπιστώνει μια βαθύτερη μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Μετά από μια δεκαετία όπου κυριάρχησε το λεγόμενο Experience Economy, αναδύεται πλέον το μοντέλο του Connection Economy, με τους επισκέπτες να αναζητούν ουσιαστικότερη επαφή με τον προορισμό, την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό, όπως το «βιώνουν» τα boutique ξενοδοχεία σύμφωνα με τον κ. Λαπαναΐτη.