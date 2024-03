Τουρισμός: Νέα deals κυοφορούνται στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης

Κορυφαία ονόματα από τον διεθνή χώρο της φιλοξενίας προχωρούν σε επενδύσεις εκατομμυρίων για τη δημιουργία νέων μονάδων

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατ. ευρώ πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης με όλα τα παραδοσιακά επιχειρηματικά ονόματα του κλάδου να δηλώνουν παρών μαζί και με τις κορυφαίες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Αλυσίδες όπως οι Marriott, Hilton, Hayatt, παραδοσιακές ξενοδοχειακές δυνάμεις του νησιού όπως η Grecotel, η Phaea Hotels & Resorts της Οικογένειας Σμπώκου αλλά και νεοφερμένοι όπως η Ikos/Sani και επενδυτικά funds όπως η HIG και η Hines, διαβλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού που αναμένεται να ενισχυθεί από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και την ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα (ΒΟΑΚ).

Ο όμιλος Sani/Ikos βολιδοσκοπεί νέα επένδυση

Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι πολλές συζητήσεις πραγματοποιούνται και αφορούν είτε υφιστάμενες μονάδες είτε την απόκτηση εκτάσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του νησιού αλλά και την εξαγορά ήδη ανακοινωμένων επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται στην αρχική φάση ανάπτυξης τους. Ο όμιλος Sani/Ikos που ήδη έβαλε «πόδι» στο νησί με την επένδυση στην Κίσσαμο είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους «παίκτες» όπως και το επενδυτικό fund HIG.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς το επενδυτικό ενδιαφέρον επεκτείνεται εκτός από το βόρειο τμήμα του νησιού και στο νότιο όπως επίσης και στην ανατολική Κρήτη όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης.

Ενισχυτικά των νέων επενδύσεων λειτουργεί και η απόφαση υφιστάμενων «κρητικών» ξενοδοχειακών αλυσίδων να «ανοιχθούν» και να συνεργασθούν με διεθνείς αλυσίδες για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ποιες μονάδες ανοίγουν το 2024

Πολλές είναι οι μονάδες που θα ξεκινήσουν φέτος η λειτουργία τους. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της της InterContinental Resort που θα λειτουργήσει το 2024 το πρώτο InterContinental Resort Crete. Η μονάδα βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, και είναι μια συνεργασία μεταξύ της Hines και της Henderson Park, η οποία λειτουργεί από τον όμιλο Y&T Daskalantonakis Knossian Group.

Επίσης το Elios Hill της MK Hotel Collection της Μαρίτας Καράτζη θα ανοίξει στην Χερσόνησο τον Ιούλιο του 2024 με 275 δωμάτια, μια επένδυση 42,5 εκατ. Ευρώ.

Επίσης πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η Marriott International θα συνεργαστεί με την SWOT Hospitality και τη Βασιλάκης Α.Ε. για την λειτουργία του πρώτου JW Marriott στη μεγαλόνησο. Το JW Marriott Crete Resort & Spa, που αναμένεται να ανοίξει το 2025 στο Μαράθι Χανίων, θα εκτείνεται σε 100 στρέμματα με το ξενοδοχείο να αποτελείται από 160 πολυτελή δωμάτια, με όλες τις σουίτες και τις βίλες να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι.

Νέες αφίξεις στο νησί

Παράλληλα η Marriott φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης ένα ακόμη brand το «Tribute Portfolio», στο Alai Beach Resort στην περιοχή της Σταλίδας, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πλήρη ανακαίνιση. Το Αlai Beach Resort, a Tribute Portfolio Resort in Crete θα είναι και το πρώτο beach resort για τη συγκεκριμένη αλυσίδα του αμερικανικού ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι υπό τη διαχείριση των Vasia Hotels & Resorts.

Από την Κρήτη εισέρχεται στην ελληνική τουριστική αγορά και η Rosewood Hotels & Resorts’ με το άνοιγμα το 2025 του Rosewood Blue Palace στην Ελούντα σε συνεργασία με την Phaea Hotels & Resorts της Οικογένειας Σμπώκου.

Το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton, είναι μια ακόμη επένδυση στην Κρήτη ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας δικαιόχρησης της Τσιλεδάκης Α.Ε. με την Hilton. To ξενοδοχείο θα ανοίξει το 2026 με 85 δωμάτια, το καθένα με ιδιωτική πισίνα. Η Hilton στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Οικογένεια Τσιλεδάκη λειτουργεί ήδη από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand Tapestry Collection by Hilton στην Ελλάδα.

Λίγο μακρύτερα από τα Χανιά στην Κίσσαμο ετοιμάζεται το Ikos Kissamos Resort που σηματοδοτεί την πρώτη κάθοδο του ομίλου Sani/Ikos στο νησί. Το Ikos Kissamos Resort θα ανοίξει το 2025 στην Κίσσαμο των Χανίων. Είναι μια επένδυση που ξεπερνά τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Το εκτεταμένο αυτό θέρετρο θα διαθέτει 414 δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες, που θα απλώνονται σε πάνω από 200 στρέμματα και διαθέτει 600 μέτρα παραλίας. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ο όμιλος Sani/Ikos βολιδοσκοπεί και άλλες επενδύσεις στο νησί.

Στην ανατολική άκρη της Κρήτης στην Ελούντα ετοιμάζεται το Elounda Hills που ξεκίνησε από τον κατασκευαστικό όμιλο Mirum του Vitali Borisov,

Επενδυτικά σχέδια για την Κρήτη έχει και η Hyatt η οποία ενισχύσει την παρουσία της στη χώρα μας μέσω του Zoëtry Halkidiki που θα ανοίξει τον Μάιο.

Ο Όμιλος Mitsis Hotels Group, αναβαθμίζει σε 5στερο το «Bali Paradise» ενώ επενδύσεις αναβάθμισης πραγματοποιεί και η Grecotel στο TUI Kids Club Grecotel Marine Palace & Aqua Park στην Κρήτη το οποίο ανασχεδιάζεται σε ένα γοητευτικό παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό.

Αμερικάνικο ενδιαφέρον

Επίσης το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο, HIG Capital, έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στην Κρήτη. Μετά την εξαγορά του 4 αστέρων ξενοδοχείου Aldiana Club Kreta στον Άγιο Νικόλαο, η HIG συζητά την εξαγορά μιας ακόμα μονάδας, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για εξαγορές ξενοδοχείων και σε άλλους νομούς της Κρήτης.

Στο σχεδιασμό βρίσκεται η μεγάλη επένδυση στην Τριόπετρα της EMERALD του Κυπριακού Ομίλου Φωτιάδη για την οποία λέγεται ότι ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλους επενδυτές, Τέλος απόβαση στην Κρήτη έκανε και η νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή εταιρεία The G Hotel Collection με την α απόκτηση του Serita Beach Hotel στην Κρήτη, παράλληλα με την αγορά του Roda Beach Resort & Spa στην Κέρκυρα.