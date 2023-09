Τραγωδία στη Λιβύη: Όλα τα σενάρια που εξετάζει η ΕΥΠ

Πανελλήνιο σοκ και θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος των πέντε μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη.

Οι πέντε Έλληνες σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, με την υπόθεση ασχολήθηκε και η ΕΥΠ ώστε να «φωτιστούν» οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Πίσω από το όχημα που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής, ήταν δύο τζιπ από την Λιβύη για να το συνοδεύουν. Ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση και ενώ περνάει το πρώτο τζιπ, το όχημα έστριψε και χτύπησε από την αριστερή πλευρά το λεωφορείο.

Η ξαφνική αλλαγή της πορείας αιφνιδίασε και τον οδηγό.

Το όχημα μεγάλου κυβισμού περιείχε μεγάλη ποσότητα καυσίμων και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΥΠ, εξερράγη το μεγάλο ρεζερβουάρ και σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος και τα μεγάλα προβλήματα οδικής ασφάλειας που υπάρχουν στη Λιβύη οδήγησαν στο δυστύχημα. Η έρευνα έγινε προκειμένου να διακριβώσουν εάν υπήρχε για παράδειγμα μια αποστολή αυτοκτονίας, αλλά ένα τέτοιο ακραίο σενάριο δεν επιβεβαιώνεται.

Το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής, καταστράφηκε ολοσχερώς αφότου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το τροχαίο στον δρόμο προς την Ντέρνα.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Live News» οι πέντε Έλληνες σκοτώθηκαν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε μετά το τροχαίο.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023