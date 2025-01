Τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο

Επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μετά τη σύγκρουσή του με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε επιβατική πτήση συγκρούστηκε με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η προεδρία των ΗΠΑ (φωτογραφία του Reuters/Carlos Barria, επάνω, από τις έρευνες για τον εντοπισμό των συντριμμιών).

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Στο αεροσκάφος της American Airlines επέβαιναν περίπου 60 άνθρωποι, σύμφωνα με το Reuters

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy

— P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025