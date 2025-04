Τραμπ: Συμφωνώ με την πρόταση Μητσοτάκη – Μπορεί να γίνει συμφωνία με όσους θέλουν να διαπραγματευθούν τους δασμούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό Breitbart News, είπε ότι πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μια «win-win» εμπορική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, «αμοιβαία επωφελή» για ΗΠΑ και ΕΕ

«Συμφωνώ. Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μπορεί να γίνει συμφωνία με οποιονδήποτε από αυτούς (σ.σ. της ΕΕ). Θα υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο, για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (9/4) στο αμερικανικό μέσο Breitbart News, τόνισε ότι πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μια «win-win» εμπορική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα είναι «αμοιβαία επωφελής» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μήνυμα του Μητσοτάκη στον Τραμπ

«Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και μετά υπάρχει ένα ελληνικό μήνυμα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον πρόεδρο Τραμπ.

Όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «στο ευρωπαϊκό μέτωπο υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί μια λύση που θα είναι αμοιβαία επωφελής για όλους, όσον αφορά το εμπόριο. Αυτό ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για διαπραγματεύσεις, πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε σημαντική αμοιβαία αντίδραση πέραν των όσων ανακοινώθηκαν σήμερα, που, ούτως ή άλλως, ήταν η αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ. Νομίζω ότι, στο τέλος της ημέρας, η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ευρώπη και πρέπει να βρούμε μια λύση».

