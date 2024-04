Β.Μαρινάκης | “Σήμερα γράψαμε ΙΣΤΟΡΙΑ”

Συγχαρητήρια ανακοίνωση Βαγγέλη Μαρινάκη

Συγχαρητήρια στην Κ-19 του Ολυμπιακού μας για την ιστορική κατάκτηση του UEFA Youth League!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Σήμερα γράψαμε ΙΣΤΟΡΙΑ! Σήμερα αποδείξαμε ότι εσείς είστε το λαμπρό μέλλον του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας! Δείξατε πάθος, δύναμη, πίστη και ότι είστε γεννημένοι ΝΙΚΗΤΕΣ. Όλη η ΕΛΛΑΔΑ καμαρώνει την ιστορική κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από ελληνική ομάδα σε συλλογικό επίπεδο!

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για εσάς και θα συνεχίσω να σας στηρίζω σε κάθε σας βήμα με όλη μου την καρδιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!

ΖΗΤΩ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ

ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΣ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ

Congratulations to the Olympiacos U-19 team for the historic UEFA Youth League win!

WE ARE EUROPEAN CHAMPIONS!

Today, we made HISTORY! Today, we proved that YOU are the bright future of our Olympiacos! You have shown passion, strength, faith, and that you were born to be WINNERS. GREECE is proud of the historic conquest of the first European trophy by a Greek team at a collective level!

I am really proud of you and will continue to support you with all my heart, every step of the way.

WE KEEP ON DREAMING!

LONG LIVE OUR YOUTH

LONG LIVE OLYMPIACOS

LONG LIVE GREECE

