Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δίχασαν το Twitter

Για περισσότερες από 12 ώρες ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, περίμενε καρτερικά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, για να τιμήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μάλιστα, την στιγμή που πλησίαζε στο φέρετρο συγκινήθηκε και σκούπισε διακριτικά τα δάκρυά του. Κάποιοι πάντως στα social media δεν πείστηκαν για την συντριβή του.

Αρκετοί χρήστες στο Twitter σχολίασαν ότι η αναμονή του στην ουρά και τα δάκρυα του, είχαν ως στόχο να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Κάποιοι επίσης θεώρησαν ότι η παρουσία του στο Γουεστμίνστερ Χολ ως «κοινός θνητός» πιθανώς να οφείλεται στην ελπίδα που ενδεχομένως τρέφει ότι θα χριστεί ιππότης.

Τα σχόλια πάντως δεν ήταν τυχαία, καθώς πριν από κάποια χρόνια είχε προκληθεί σκάνδαλο, όταν διέρρευσαν e-mail και έγγραφα που αποκάλυπταν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής επιχειρούσε να «εξαγοράσει» τον τίτλο του Ιππότη με το φιλανθρωπικό του έργο.

Φυσικά και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επαίνεσαν την κίνηση του Μπέκαμ να περιμένει υπομονετικά στην ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής στη βασίλισσα.

You're very naive if you can't see that this is a cynical move to get Beckham a knighthood! — Huw o Feirionnydd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #FBIW (@Welsh_Dragon_71) September 17, 2022

David Beckham in tears as he views Queen's coffin after queueing for 13 hours | UK News | Sky News https://t.co/BSqfcUX5wV

Must be all that money he earned fron Qatar…Nice folk! — Philip Ferguson (@FergusonPhilip) September 17, 2022

Y’all know David Beckham queued and chatted with plebs like you or I only because he needed a PR stunt to take the heat off his lucrative promotion of Qatar, right? Man of the people, I’m sure. — Ben Wilkinson (@BenWilko85) September 17, 2022

Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν επίσης ότι όταν έγινε αντιληπτό πως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκονταν στις τεράστιες ουρές που είχαν σχηματιστεί έξω από το Γουεστμίνστερ Χολ, ένας βουλευτής τον πλησίασε και του είπε ότι θα μπορούσε να φροντίσει να περάσει μπροστά. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής όμως φέρεται να αρνήθηκε την πρόταση και περίμενε μαζί με τον κόσμο.