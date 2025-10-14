ΕΥΡΩΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες.

Σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά έχει προκαλέσει η σημερνή εθνική απεργία στο Βέλγιο που έχουν κηρύξει εργατικά συνδικάτα κατά των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού, υπό τον Φλαμανδό συντηρητικό πρωθυπουργό, Μπαρντ ντε Βέβερ.

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου .

«Το αεροδρόμιο Charleroi δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις προγραμματισμένες πτήσεις αναχώρησης και άφιξης», αναφέρει ανακοίνωση του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Σοβαρές διαταραχές έχουν υποστεί και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλονία.

Μεγάλη είναι η προσέλευση των διαδηλωτών. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν από σήμερα το πρωί στους δρόμους των Βρυξελλών (80.000 σύμφωνα με την αστυνομία) κατά των μέτρων λιτότητας της κυβέρνησης συνασπισμού που θέλει να περιορίσει τα επιδόματα ανεργίας σε δύο χρόνια και να εφαρμόσει μια ευρεία μεταρρύθμιση των συντάξεων.

Η βελγική κυβέρνηση συνασπισμού δρομολογεί επίσης σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, η παρουσίαση του οποίου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Τα αιτήματα που προβάλλουν τα τρία μεγάλα συνδικάτα (CSC, FGTB και CGSLB) είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά: ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίκαιες συντάξεις.

 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι...

0
Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση,...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην...

0
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...

Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι...

0
Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση,...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην...

0
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα
Επόμενο άρθρο
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας που ήταν αιχμάλωτος για 11 μήνες στην Ουκρανία

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, που γεννήθηκε στη Λαμία, έχοντας...

Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση,...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινά η δίκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αφού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST