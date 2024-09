Η Βραδιά του Ερευνητή στο Ρέθυμνο

Η Βραδιά του Ευρωπαϊκού θεσμού Researchers’ Night πλησιάζει και το πρόγραμμα της εκδήλωσης για το Ρέθυμνο έχει ετοιμαστεί.

Σας περιμένουμε όλες και όλους την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από τις 17:00 στο Institute of Plasma Physics and Laser IPPL-ΕΛΜΕΠΑ στα Τρία Μοναστήρια.

… και το Σάββατο 10:00-12:00 στο Science in the City, Rethymno στο κέντρο της πόλης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Στο ισόγειο και αίθριο χώρο: δραστηριότητες με «ερευνητική διάθεση» για μικρά και μεγάλα παιδιά, με την υποστήριξη του Science Teaching Lab, UoC.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ).

{Citizens Science} – {EU Missions} – {ScienceHERoes}

– Στα Εργαστήρια του IPPL: ξενάγηση και παρουσίαση της έρευνας που διεξάγεται με πειράματα και προσομoιώσεις, επιδείξεις πειραμάτων.

– Στην αίθουσα διαλέξεων: χαιρετισμοί προσκεκλημένων, ομιλίες για το ευρύ κοινό από μέλη του IPPL-ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΜΕ-ΠΚ.

Στην αίθουσα συσκέψεων ζωντανή σύνδεση με CERN

– Κλείσιμο της Βραδιάς με ελαφρύ κέρασμα συνοδεία μουσικής, για μια χαλαρή συζήτηση.

Και το Σάββατο 28/9 10:00-12:00 στο Science in the City, Rethymno, Αγίας Βαρβάρας 24 (πρώην Δημοτική βιβλιοθήκη), περιμένουμε όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά για νέες εμπειρίες στην επιστήμη και τεχνολογία.