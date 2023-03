Βραζιλία: Έντεκα νεκροί σε φαβέλα στο Ρίο – Μάχη της αστυνομίας με εμπόρους ναρκωτικών

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε αστυνομική επιχείρηση σε μια φαβέλα κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο και μεταξύ αυτών ήταν ο αρχηγός μιας συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών που δρα στη βόρεια Βραζιλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η επιχείρηση στο Σαλγκουέιρο, που βρίσκεται στο Σάο Γκονσάλο, ένα υποβαθμισμένο προάστιο του Ρίο, είχε ως στόχο τη σύλληψη μελών της Κομάντο Βερμέλιο, της Πολιτείας Παρά, που είχαν βρει καταφύγιο εκεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Onze suspeitos morreram e duas mulheres ficaram feridas durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação da CORE e do BOPE conta com o apoio da Polícia Civil do Pará, já que os alvos são criminosos que migraram do estado do Norte do País. pic.twitter.com/KRxoSY3REw

— RJ News Informe (@RJNewsInformeRJ) March 23, 2023

Ο ενημερωτικός ιστότοπος G1 έκανε λόγο για 11 νεκρούς, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αυτόν τον αριθμό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Η Κομάντο Βερμέλιο είναι μια από τις κυριότερες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλία, που δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Παρά, ο Χέλντερ Μπαρμπάλιο, ανέφερε στο Twitter ότι «ο Λεονάρντο Αραούζο, γνωστός με την κωδική ονομασία L41, που καταζητείτο από την αστυνομία, σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης». «Ήταν ο βασικός αρχηγός της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Παρά και είχε διευθύνει πολλές επιθέσεις στο Ρίο», πρόσθεσε.

Η αστυνομική επιχείρηση είχε ως στόχο τους δράστες μιας σειράς επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στην Παρά καθώς και άλλους αρχηγούς συμμοριών που είχαν εμπλακεί σε πρόσφατες επιθέσεις σε φαβέλες, στα δυτικά προάστια του Ρίο, όπου την Τετάρτη πυρπολήθηκαν πολλά αυτοκίνητα.

Δύο γυναίκες, ηλικίας 53 και 62 ετών, τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών, σύμφωνα με τον G1.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν δύο αρχηγοί συμμοριών που δρουν στις Πολιτείες Σεργκίπε και Παρά. Ο Κάστρο αναφερόταν και σε μια δεύτερη αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Μαρέ, στα βόρεια του Ρίο, όπου συνελήφθη ο επικεφαλής μιας συμμορίας της Σεργκίπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP