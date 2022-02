«Women of Passion, Women of Greece» Μαρία Κάλλας, Μελίνα Μερκούρη, Μήδεια τώρα σε on demand streaming στο viva.gr

Η επιτυχημένη αγγλόφωνη θεατρική παράσταση για τρεις μυθικές γυναικείες μορφές, της Μαρίας Κάλλας, της Μελίνας Μερκούρη και της Μήδειας,

μετά από σειρά παραστάσεων από το 2016 στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και μεγάλη περιοδεία σε Σύδνεϋ, Αδελαΐδα, Ντάργουιν, Βρυξέλλες, Νέο Δελχί, Μπανγκαλόρ μεταφέρεται τώρα σε on demand streaming στο viva.gr, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Τρεις μυθικές γυναικείες μορφές, η Μήδεια, η Μαρία Κάλλας και η Μελίνα Μερκούρη, ταξιδεύουν με ένα τρένο του 1950 με αφετηρία του ταξιδιού την Αρχαία Ελλάδα και τερματικό σταθμό την Ελλάδα του σήμερα. Η τραγική ηρωίδα της αρχαίου δράματος Μήδεια συναντά τις δύο μεγάλες ιέρειες της νεότερης Ελλάδας Μαρία και Μελίνα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ενώνει τις διαφορετικές διαδρομές τους, το πάθος.

Πάθος για ζωή, πάθος για έρωτα, πάθος για δημιουργία, πάθος για ελευθερία. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η τέχνη, η δύναμη της ελληνικής ψυχής, οι αγώνες για δημοκρατία ζωντανεύουν από μία ηθοποιό κι έναν μουσικό και μας συντροφεύουν σε ένα ταξίδι δημιουργικής μνήμης, χιούμορ και συγκίνησης, όπου η Ελλάδα την ίδια στιγμή είναι αφετηρία και τελικός προορισμός, με ενδιάμεσους σταθμούς τα αισθήματα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το δυνατό και συγκινητικό κείμενο της Ευγενίας Αρσένη, η ευαίσθητη και ευρηματική σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη και η εξαιρετική ερμηνεία της Εβελίνας Αραπίδη στους εμβληματικούς ρόλους της Μήδειας, της Μαρίας Κάλλας και της Μελίνας Μερκούρη αγγίζουν βαθιά τις καρδιές, ενθουσιάζουν και συγκινούν Έλληνες και ξένους θεατές κάθε ηλικίας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η προβολή της παράστασης διαθέτει δυνατότητα επιλογής ελληνικών ή αγγλικών υποτίτλων.

Μπορούν να την παρακολουθήσουν επίσης έφηβοι και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω που επιθυμούν να εξασκηθούν στην κατανόηση της αγγλικής γλώσσας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη

Συμμετέχει ο μουσικός Φώτης Μυλωνάς (φωνή, κιθάρα, μαντολίνο, μπανσούρι, κρουστά)

Φωνή off Πάνος Παπαγεωργόπουλος

Συγγραφή/Δραματουργία Ευγενία (Τζένη) Αρσένη

Σκηνοθεσία/Σκηνικά Τατιάνα Λύγαρη

Σκηνοθεσία Βίντεο Παναγιώτης Κράββαρης

Διεύθυνση Φωτογραφίας/Μοντάζ Γιώργος Χαρίσης

Κοστούμια Ντόρα Λελούδα

Μουσική σύνθεση Φώτης Μυλωνάς

Φωτισμοί Σάκης Μπιρμπίλης

Videodesign Σπύρος Ρασιδάκης

Ηχοληψία Σπύρος Σπύρου, Λάμπρος Κανελλόπουλος,

Γιώργος Στεφανακίδης

Ειδικές κατασκευές Δανάη Κουρέτα

Makeup Άρτεμις Ιωάννου

Μετάφραση/Απόδοση Υποτίτλων Ευγενία (Τζένη) Αρσένη

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Cat is art (04/07/2016)

Αρκεί μόνο να σας θυμίσω ότι τρία τεράστια ελληνικά «Μ» ανέτρεψαν όλους τους νόμους της Φυσικής και χώρεσαν στο μικρό θεατρικό βαγόνι του αγαπημένου Τρένου στο Ρουφ.

Μαρία, Μελίνα και Μήδεια σε μια απρόσμενη συνάντηση. Αυτά τα φοβερά μεγέθη με έναν μαγικό τρόπο βρήκαν θέση σ’ αυτό το βαγόνι. Μπορεί αυτό να φαίνεται αδύνατο, όμως στα χέρια της Τατιάνας Λύγαρη κανένα πρόβλημα δεν παραμένει άλυτο…

…Εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πραγματικό έργο τέχνης. Η πρωταγωνίστρια σε χρόνο μηδέν μεταμορφώνεται από Μήδεια σε Μελίνα, και από Μερκούρη σε Κάλλας. Οι κινήσεις, οι εκφράσεις, ο τόνος της φωνής, το ύφος – ασφαλώς – δεν είναι αποτέλεσμα αντιγραφής.

Όλα είναι βγαλμένα και φτιαγμένα από την ψυχή και την καρδιά της, η οποία αγάπησε αυτές τις τρεις μορφές και τις φέρνει ολοζώντανες μπροστά μας. Μακάρι αυτή η παράσταση να γίνει ένας πολιτιστικός προορισμός για τους ξένους επισκέπτες της πρωτεύουσας ή ακόμη να ταξιδέψει ως ελληνικό δώρο σε άλλες χώρες. Είθε να δουν αυτή τη δημιουργία νέοι και νέες για να διαπιστώσουν πως η κινητήρια δύναμη για κάθε έργο είναι μόνο το πάθος. Το πάθος που ξεπερνάει τους νόμους της Φυσικής και ανοίγει την αγκαλιά του σε κάθε έργο πνοής.

Βοοkpress (11/03/2017)

…Ντυμένη σε βαθύ κόκκινο χρώμα, η πρωταγωνίστρια περνά από την εικονοκλαστική παρουσία της Κάλλας στο λυρικό τραγούδι στη σκιαγράφηση της παθιασμένης Μερκούρη και μετά σε μια Μήδεια παζολινικής υφής. Τρεις «άχρονες» γυναίκες που μέσα σε κλειστό χώρο ταξιδεύουν στο εξωτερικό και αποτελούν πρέσβειρες της ελληνικότητας…

Newcomers in Athens (10/12/2016)

…All we can say is you DON’T want to miss this performance. The location is unique, the play beautiful, the actress and musician are astounding, and … what else do you need?

ERT international (10/04/2017)

The Tatiana Ligari-directed theatrical performance of the play “Women of Passion, Women of Greece”, featured previously at the Railway Carriage Theater “The Train at Rouf” wraps up this year’s winter season with an Australian tour on the heels of a successful cycle of performances.

Jenny Arseni’s English-speaking play, watched by the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, foreign ambassadors and dignitaries, audiences of various nationalities, as well as by collectives and women’s associations operating in Greece, Greek expats, Greek and international students, will be performed in Adelaide, in Sydney’s Greek Festival and in Darwin, the capital of Australia’s Northern Territory, home to the Aboriginals…

Darwin Entertainment Centre (28/04/2017)

Last night…. Women of Passion Women of Greece, never compromise! Start of our theatre season with a gorgeous cast and crew straight from Athens. Spectacular imagery, beautiful live music and a powerful solo female actress, great show!

Newsville (2/10/2017)

Μήδεια, Κάλλας και Μερκούρη χειροκροτήθηκαν με «πάθος» στις Βρυξέλλες!

…Ένα τέτοιο δυνατό παράδειγμα είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, με πρωτοβουλία του Κύκλου, όσοι τυχεροί βρεθήκαμε – στη γνωστή θεατρική σκηνή του Κράινεμ – απέναντι στην Εβελίνα Αραπίδη η οποία, με ξεχωριστό μπρίο, ενσάρκωσε επί σκηνής τρεις γυναικείες φιγούρες, πρόσωπα ελληνικά, τρεις γυναίκες με πάθος. Η εξαιρετική ερμηνεία της ταλαντούχας ηθοποιού μας ξετύλιξε μέσα σε εξήντα περίπου λεπτά τον συναισθηματικό κόσμο, το εκρηκτικό μπρίο, την ιδιαίτερη μοναχικότητα αλλά πάνω απ’ όλα το γυναικείο πάθος της Μήδειας, της Μαρία Κάλλας και της Μελίνας Μερκούρη.

Το κείμενο της παράστασης «Women of Passion, Women of Greece», γραμμένο στα αγγλικά, ήταν της Ευγενίας Αρσένη και κατάφερε από τη μία να μας ταξιδέψει μέσα στις ιδιαιτερότητες των γυναικείων χαρακτήρων και από την άλλη και να ενώσει μέσα στο χρόνο, τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, με το στοιχείο του πάθους.

Η σκηνοθεσία της Τατιάνας Λύγαρη πέτυχε να μας φέρει σε απόσταση αναπνοής από τις τρεις ηρωίδες. Η σκηνοθετική αμεσότητα του πολύπλευρου αυτού μονολόγου ήταν τόσο φιλική που σ’ έκανε εύκολα να πιστέψεις πως στο τέλος της παράστασης θα μπορούσες να γνωρίσεις τις τρεις γυναίκες από κοντά. Κουστούμια, βίντεο, φωτογραφία, σκηνική παρουσία, φώτα, όλα στο ύψος των περιστάσεων ενώ οι επιλεγμένες μουσικές του Φώτη Μυλωνά δυνάμωσαν την ένταση στην θεατρική ατμόσφαιρα.

Trito Koudouni (13/9/2016)

…Το κείμενο της παράστασης υπογράφει η Ευγενία Αρσένη. Κείμενο που μαρτυράει τις έντονες χαρακτηρολογικές αποχρώσεις των τριών γυναικών και ταξιδεύει στο χρόνο, άλλοτε με τρόπο λυρικό και άλλοτε με τρόπο πραγματιστικό. Παρουσιάζει τη διπλή όψη της Ελλάδας: στην αιμάτινη εποχή της αρχαίας τραγωδίας , για να φτάσει στην εξέλιξη του πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις. Κείμενο που φέρει έντονα το στοιχείο του συμβολισμού και των κρυμμένων νοημάτων.

Η Εβελίνα Αραπίδου ερμηνεύει και τις τρεις γυναίκες με τρόπο εξαιρετικό. Στη Μήδεια παίζει αφαιρετικά, σχεδόν λιτά. Δίνει ένταση στην ηρωίδα με το έντονο βλέμμα της και τον τόνο της φωνής της. Τη Μαρία Κάλλας την υποδύεται με μια θλιμμένη ευθραυστότητα της πληγωμένης- ερωτευμένης γυναίκας. Τη Μελίνα Μερκούρη την προσεγγίζει με υπερηφάνεια και χαρά μικρού παιδιού. Είναι μια αξιοθαύμαστη θεατρική παρουσία που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς. Η υποκριτική της είναι άρτια και αυτό λαμβάνεται από το θεατή ο οποίος παρακολουθεί συγκεντρωμένα την εξέλιξη της πλοκής.

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η Τατιάνα Λύγαρη. Ο σκηνικός τρόπος προσέγγισης, σου δημιουργεί την εντύπωση ότι οι ηρωίδες ζουν και δρουν ακριβώς δίπλα σου. Τις αισθάνεσαι σαν κομμάτια του εαυτού σου, σαν φίλες, γνωστές, συγγένισσες. Θα μπορούσαν να είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα της διπλανής πόρτας. Η τοποθέτηση του μονολόγου σκηνοθετικά ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που επετεύχθη. Ο συνδυασμός του με τις τρεις θεατρικές φιγούρες απέδωσε ένα όμορφο αποτέλεσμα.

THE HINDU (9/3/2018)

…the productions were deeply rooted in great cultural history of their country. Watching these productions was a breathtakingly aesthetic experience…

… She narrates the life story of three great women of Greece, who occupy significant place in the history of Greek culture and politics in an unpretentious style which touches the hearts of the audience.

Η μαγνητοσκόπηση της παράστασης πραγματοποιήθηκε στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Διάρκεια 60΄

Εισιτήριο 7€

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου και προβολή της παράστασης στο

https://www.viva.gr/tickets/streaming/theater/women-of-passion-women-of-greece/

