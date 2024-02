Xανιά:Διαδικτυακή Θεολογική Επιστημονική Ημερίδα από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Από τη Νίκαια οδεύοντας μαζί στην Ενότητα.

Η αρχή μιας νέας αρχής.

Διαδικτυακή Θεολογική Επιστημονική Ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με θέμα τα 1700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας (325 μ.Χ.) και τη σημασία της στην εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στις ημέρες μας. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στην κοινή πορεία του Χριστιανισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί και μια ευκαιρία μίας σύγχρονης ανάγνωσης των γεγονότων, της διδασκαλίας της και του ρόλου της που ενδεχομένως μπορεί να διαδραματίσει σήμερα.

Την Ημερίδα συνδιοργανώνουν με μία κοινή δράση διαφορετικοί εκκλησιαστικοί φορείς όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, το CEMES, το Πανεπιστήμιο SOPHIA, το Haute École de Théologie en Suisse Protestante (HET – PRO) και το CENTRO UNO και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 8 Φεβρουαρίου 2024 (14:30-17:30 ώρα Ελλάδος). Θα υπάρχει μετάφραση στη γαλλική, ιταλική, γερμανική και αραβική γλώσσα.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’, ο Καρδινάλιος Kurt Koch, ο Jerry Pillay, Γενικός Γραμματέας του ΠΣΕ, ο Thomas Schirrmacher, Γενικός Γραμματέας του World Evangelical Alliance, ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν οι: ο Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (A single prayer-house divinely enlarged), ο Mervat Kelli, Καθηγητής στο Ανατολικό Ποντιφικό Ινστιτούτο της Ρώμης (The Council of Nicaea is a new Pentecost), ο Peter Miscik, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Κολλέγιο του Eisenstadt της Αυστρίας (A legacy of Nicaea: a Church that gives itself to Humanity), ο Piero Coda, Καθηγητής του Πανεπιστημίου «Sophia» της Οικουμενικής Θεολογίας (A New Light upon Reality), ο π. Αυγουστίνος Μπαιραχτάρης, Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας (Understanding together the Nicene Creed), ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διυεθυντής της ΟΑΚ (Nicaea and the Challenges of the Church’s Global Mission Today) και ο Martin Hoegger, Καθηγητής στην Προτεσταντική Θεολογική Σχολή της Ελβετίας (A Protestant perspective on Nicaea).

Τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Νίκαιας της Α’ Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.), ή το Σύμβολο της πίστεως ή απλά το «πιστεύω/ομεν» (στον πληθυντικό) έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του Χριστιανού. Το 2025 είναι μία ευκαιρία για τις χριστιανικές εκκλησίες να προβληματιστούν για το ταξίδι τους στην ιστορία, σχετικά με τα λάθη του παρελθόντος, καθώς και του παρόντος, όπως σημειώνει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και να ακολουθηθεί μια πιο αποφασιστική κοινή πορεία, αξιοποιώντας τα διδάγματα πάνω από έναν αιώνα σύγχρονης οικουμενικής εμπειρίας και να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της κοινής μας πνευματικής κληρονομιάς της πρώτης χιλιετίας, εκεί όπου βρίσκουμε τις κοινές μας ρίζες.