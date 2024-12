Ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου κύβου στον κόσμο

Η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει την κατασκευή του Mukaab. Πρόκειται για ένα κτίριο που θα έχει σχήμα κύβου και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη κατασκευή στον κόσμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η κάθε πλευρά του κύβου θα είναι 400 μέτρα, κάτι που θα το καθιστά αρκετά μεγάλο ώστε να χωρέσει 20 φορές το Empire State Building.

«Σήμερα φαίνεται σαν ένα κτίριο, αλλά είναι πολύ περισσότερα», δήλωσε ο Michael Dyke, διευθύνων σύμβουλος του New Murabba, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Τελικά, μια πρωτεύουσα του μεγέθους τoy Ριάντ αξίζει να έχει ένα παγκόσμιο, κεντρικό μνημείο, όπως οι άλλες πρωτεύουσες του κόσμου», πρόσθεσε.

