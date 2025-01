Ξενοδοχεία: Οι αλυσίδες που τοποθετούνται στην Ελλάδα το 2025

Νέα ξενοδοχεία ετοιμάζουν διεθνείς κι εγχώριοι επενδυτές – Η ψήφος εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό

Με νέα ξενοδοχεία αλλάζει πίστα ο τουρισμός.

Δυναμικά επεκτείνουν το portfolio τους στη χώρα μας το 2025 οι μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες καθώς δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική τουριστική αγορά.

Τα νέα ξενοδοχεία από διεθνείς αλυσίδες

Κορυφαίες αλυσίδες όπως η Accor, η Hilton, η Four Seasons, η Intercontinental Hotel Group, η Marriott, η Wyndham, που έχουν ήδη παρουσία στη χώρα μας καθώς και άλλες όπως η βρετανική Rocco Forte Hotels που σχεδιάζουν την επέκταση τους στην Ελλάδα, αναμένεται να λειτουργήσουν νέα ξενοδοχεία ανεβάζοντας το επίπεδο των προσφερόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Ανοίγει πόρτες το Ilisian της ΤΕΜΕΣ

Το 2025 θα είναι ένα έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό και ιδιαίτερα για την αγορά της Αθήνας, καθώς προς το τέλος του έτους θα ανοίξει τις πόρτες του ο νέος προορισμός «The Ilisian» της ΤΕΜΕΣ, μια επένδυση ύψους σχεδόν 330 εκατ. ευρώ που υλοποιείται στο ακίνητο που φιλοξενούσε το ιστορικό ξενοδοχείο Hilton.

Το εμβληματικό κτίριο που στέγαζε το Hilton Athens για πάνω από μισό αιώνα, μετεξελίσσεται από ένα ξενοδοχείο σε ένα οικοσύστημα πολλαπλών χρήσεων και εμπειριών όπου θα συνυπάρχουν ένα νέο ξενοδοχείο και κατοικίες των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, shopping καθώς και μια σύγχρονη λέσχη μελών, συνδέοντας τον κόσμο με την σύγχρονη Αθήνα.

Υπολογίζεται πως το κτηριακό συγκρότημα στους χώρους του πρώην Hilton στην Αθήνα θα ανοίξει τις πύλες του στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η επέκταση του Intercontinental Hotel Group

Σημαντικό έτος θα είναι το 2025 και για την επέκταση του Intercontinental Hotel Group, στη χώρα μας. H IHG έχει ήδη δυο μονάδες στην Ελλάδα, το εμβληματικό Athenaeum InterContinental Athens Hotel στην πρωτεύουσα και το InterContinental Crete που λειτούργησε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024, υπό την διαχείριση της Knossian του Ομίλου Γιάννη και Τίνας Δασκαλαντωνάκη.

Η IHG ετοιμάζεται να λειτουργήσει τουλάχιστον δυο ακόμη ξενοδοχεία στην Κρήτη, από το 2025.

Τέσσερα νέα ξενοδοχεία από την Marriott

Η Marriott με 41 ξενοδοχεία στη χώρα μας θα ανοίξει τέσσερα ακόμη το 2025. Το ένα είναι το JW Marriott Crete Resort & Spa, στο Μαράθι Χανίων, σε συνεργασία με την Βασιλάκης ΑΕ και την SWOT Hospitality στη διαχείριση. Το θέρετρο εκτείνεται σε 100 στρέμματα και θα αποτελείται από 160 πολυτελή δωμάτια, με όλες τις σουίτες και τις βίλες να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι.

Επίσης η Marriott θα ανοίξει τον Απρίλιο του 2025 το Alai, Crete, a Tribute Portfolio Resort στη Σταλίδα στο Ηράκλειο, τον Μάιο του 2025 το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, στην Πάτμο και τον Ιούνιο του 2025 το Amoh, a Luxury Collection Resort, στη Ρόδο

Νέο brand φέρνει η Accor

Η γαλλική Accor με εννέα ξενοδοχεία στη χώρα μας θα προσθέσει σίγουρα ένα ακόμη το 2025 και συγκεκριμένα θα φέρει στην Ελλάδα το νέο brand Mövenpick με το Mövenpic Resort Agios Nikolaos Sivota, στα Σύβοτα της Θεσπρωτίας. Το θέρετρο, που προηγουμένως λειτουργούσε ως Domotel Agios Nikolaos Resort, υπό τη διαχείριση του ομίλου Domotel Hotels & Resorts, περνάει, πλέον, υπό την “ομπρέλα” της επωνυμίας Mövenpick της Accor.

Στο πλαίσιο αυτό, το ξενοδοχείο θα ανοίξει στα μέσα του 2025 ως Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, πέντε αστέρων και δυναμικότητας 67 κομψών δωματίων και σουιτών, με τα περισσότερα να έχουν θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η Mövenpick Hotels & Resorts είναι ελβετική εταιρία διαχείρισης ξενοδοχείων, την οποία εξαγόρασε η γαλλική, ξενοδοχειακή αλυσίδα Accor το 2018.

Νέα projects από την Wyndham

Την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά με δύο νέα projects εντός κι εκτός Αττικής, πέραν των δύο που έχει ανακοινώσει πρόσφατα με ορίζοντα τη διετία 2025- 2026, προωθεί η Wyndham Hotels & Resorts. τουρισμός

Η πρώτη κίνηση θα γίνει στην Αττική και η δεύτερη εκτός, σε προορισμό με λιγότερο όγκο εισερχόμενων επισκεπτών από το εξωτερικό. Το 2024 η Wyndhlam ανακοίνωσε δυο νέες συμφωνίες με την DKG Development που αφορά στη δημιουργία του πρώτου Wyndham στον Πειραιά, που θα υποδεχθεί τους πρώτους φιλοξενούμενούς του το Δεκέμβριο του 2025 και η δεύτερη με τον επιχειρηματικό όμιλο Oikos Property Developments αφορά στη δημιουργία του Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Στη Μύκονο η Four Seasons…

Την παρουσία της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά διευρύνει και η Four Seasons με το Four Seasons Resort Mykonos που θα ανοίξει τις πόρτες του, το 2025, σε συνεργασία με την Blue Iris Investments S.A ένα επενδυτικό όχημα του AGC Equity Partners, που ελέγχει και τον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Το Four Seasons Resort Mykonos, βρίσκεται στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου και θα διαθέτει 94 πολυτελή δωμάτια σε μια έκταση 60 στρεμμάτων. Ακολουθεί αργότερα η Τρίτη μονάδα της διεθνούς υπερπολυτελούς αλυσίδας στη χώρα μας η Four Seasons Resort and Residences Porto Heli στην παραλία της Χινίτσας, στο Πόρτο Χέλι, σε συνεργασίας με την Hinitsa Bay Holdings.

…στην Κάρπαθο η Hilton

Η Hilton θα λειτουργήσει το 2025 στη χώρα μας μια ακόμη μονάδα και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, στα Πηγάδια Καρπάθου, με 42 δωμάτια και ένα cottage, ενώ θα παρέχει ιδιωτικές πισίνες σε 14 δωμάτια και μίνι spa σε έξι δωμάτια. Για το 2026 προγραμματίζει το άνοιγμα του Hilton Mykonos Beach Resort & Spa στη διάσημη

παραλία Super Paradise στη Μύκονο, στο πλαίσιο συμφωνίας franchise με την εταιρεία Βασίλειος Λάμπρου – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.. Το 75 δωματίων resort, έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί μέσα στο 2026.

Νέα άφιξη

Τέλος δεν αποκλείεται το 2025 να έχουμε και την πρώτη άφιξη στην Ελλάδα του βρετανικού ομίλου Rocco Forte Hotels, με την Αθήνα πιθανώς να αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της επέκτασης της παρουσίας του στη χώρα μας.

Είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε κάτι στην Αθήνα, όπου πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη πολυτελών ξενοδοχείων, τόνισε τον Νοέμβριο σε συνέδριο στην Αθήνα ο Charles Forte, Director of development των Rocco Forte Hotels.