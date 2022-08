Youth in the SKY: Oι νέοι ταξιδεύουν αλλιώς με την SKY express!

Έκπτωση 25% σε προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού για τους νέους ηλικίας 17-25

Με τη νέα πρωτοβουλία της SKY express “Youth in the SKY”, οι νέοι και οι νέες έχουν ακόμα ένα κίνητρο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να δουν αλλιώς τον κόσμο μέσα από διαφορετικούς προορισμούς, χώρες και κουλτούρες.

Η αεροπορική της νέας εποχής προσφέρει έκπτωση 25%*, σε όλους τους ενδιαφερόμενους από 17 έως 25 ετών, για να ζήσουν την εμπειρία της πτήσης με τον νεότερο και πιο πράσινο στόλο της χώρας και έναν από τους πιο φιλοπεριβαλλοντικούς της Ευρώπης.

Πιστή στη φιλοσοφία “In with the new”, η SKY express ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των σύγχρονων ταξιδιωτών με ένα πλούσιο πτητικό πρόγραμμα που σήμερα φτάνει σε 34 σημεία της χώρας και 24 πόλεις του εξωτερικού και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους προορισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ανοίξουν τον χάρτη, να επιλέξουν τον δικό τους αγαπημένο προορισμό και να κλείσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 7 Αυγούστου για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου 2022.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί είμαστε η SKY, είμαστε ΝEOI και ταξιδεύουμε αλλιώς!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Σχετικά με την SKY express

H SKY express, μέλος της ERA είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρεία, η οποία επαναπροσδιορίζει το τοπίο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Στην Ελλάδα καλύπτει το μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών (34), ενώ για το καλοκαίρι του 2022 έχει εξασφαλίσει δυναμική είσοδο σε διεθνείς αγορές (Κύπρος, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Ρουμανία, Ολλανδία, Εσθονία, Πορτογαλία, Αρμενία, Πολωνία) και συνεχίζει. Έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες interline με παγκόσμιους αερομεταφορείς όπως Air Transat, Air France, KLM, Qatar Airways, American Airlines, El Al, Middle East Airlines, Cyprus Airways, Transavia, Condor, easy jet, Delta και Emirates. Τα τελευταία δύο χρόνια, προέβη στον εκσυγχρονισμό του στόλου της με την απόκτηση καινούργιων Airbus A320neo (x8), ενός Airbus A320ceo και ATR 72-600 (x6), πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στις αερομεταφορές παγκοσμίως. Σήμερα η SKY express διαθέτει τον νεότερο και πιο “πράσινο” στόλο στην Ελλάδα και έναν από τους πιο φιλοπεριβαλλοντικούς στην Ευρώπη.