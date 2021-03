Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ): Η Τραγωδία της Δόμνας Βισβίζη

Η πολυβραυβευμένη ταινία μικρού μήκους

”The Tragedy of Domna Visvizi”

Υπο την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο “The Tragedy of Domna Visvizi”

με επικεφαλής την Κατερίνα Γιαννακοπούλου και Μιχάλη Ηλιάσκο με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη συμμετέχει στα διαγωνιστικά τμήματα διεθνών φεστιβάλ από 01.10.2020.

Μέχρι στιγμής έχει κατακτήσει 22 βραβεία ανάμεσα από εκατοντάδες ταινίες στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ινδία σε 12 κινηματογραφικές κατηγορίες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα link που σας μεταφέρουνε, το ένα στη σελίδα με τα πλήρη στοιχεία της πλοκής των συντελεστών των συμμέτοχων και των βραβείων του έργου και το δεύτερο στην επίσημη σελίδα της ομάδας μας.

https://filmfreeway.com/projects/2022502https://server67.mailstudio.gr/link.php?M=13876460&N=18611&L=9031&F=H

http://www.gnvmusic.comhttps://server67.mailstudio.gr/link.php?M=13876460&N=18611&L=7064&F=H

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα σύντομο βίντεο το οποίο παρουσιάζει τη συμμετοχή ταινιών από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, ανάμεσα στις οποίες βρίσκετε και η βραβευμένη Ελληνική συμμετοχή μας.

https://www.gffawards.com/nov2020https://www.gffawards.com/

Η Τραγωδία της Δόμνας Βισβίζη είναι ένα πολυδιάστατο έργο, που συνδυάζει την ποίηση των στίχων, την μουσική, τον χορό, την υποκριτική, την κινηματογράφηση και τον ηχητικό σχεδιασμό.

Αφηγείται την ιστορία της ξεχασμένης ηρωίδας γυναίκας, από την εποχή του θανάτου του συζύγου της το 1822 μέχρι το θάνατό της το 1850.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο φάρο της Αλεξανδρούπολης, στο μνημείο των ηρώων στη παραλιακή ζώνη, στο σπασμένο βράχο της Μεσημβρίας καθώς και στη παραλία κοχυλιών του Απαλού προβάλλοντας την απαράμιλλη ομορφιά των τοπίων της πόλης και των περιχώρων.

Σκοπός είναι η παραγωγή καθώς και η προβολή μιας ολοκληρωμένης ταινίας ώστε να συμβάλει στην τουριστική αλλά και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα μας αναφέρουν οι σκηνοθέτες της ταινίας Μιχάλης Ηλιάσκος και Κατερίνα Γιαννακοπούλου και γι αυτό θα χρειαστεί η χρηματοδότησή της.

– Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί στον τομέα της κινηματογραφικής βιομηχανίας και να αναδειχτεί σε ένα σημαντικό τόπο γυρισμάτων, ενδυναμώνοντας και τη θέση της ως τουριστικό προορισμό.

– Αισθανόμαστε τεράστια τιμή για την αναγνώριση της ταινίας μας

«Η τραγωδία της Δόμνας Βισβίζη» από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) με την αιγίδα του! Με την επίσημη υποστήριξη του έργου μας από ένα τόσο εξωστρεφή, με διεθνές εκτόπισμα Ελληνικό φορέα όπως ο ΕΟΤ, η πολυβραβευμένη μουσικο-κινηματογραφική παραγωγή μας θα συνεχίσει να ταξιδεύει στον κόσμο και να διεκδικεί ακόμα περισσότερες διακρίσεις.

Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο κυρία Άντζελα Γκερέκου και το Γενικό Γραμματέα κύριο Δημήτρη Φραγκάκη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το αγκάλιασμα της ταινίας μας. Αναδεικνύει την αφοσίωσή τους στον στόχο τους να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στον Πολιτιστικό Τουρισμό μέσω της προώθησης προορισμών της όμορφης χώρας μας, για γυρίσματα κινηματογραφικών παραγωγών. Αυτή η σημαντική στιγμή εκτίμησης της ταινίας μας, ενδυναμώνει την προσήλωσή μας και την επιθυμία μας να δείχνουμε στον κόσμο την ιστορία της Θράκης μέσω της τέχνης.

Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μας στον κύριο Ηλία Τζιώρα για την στήριξη και την προσπάθειά του για το έργο μας. Είναι χαρακτηριστικό των γενναιόδωρων ανθρώπων να αναγνωρίζουν τις εμπνευσμένες προσπάθειες και να βοηθούν από μόνοι τους, γιατί μοιραζόμαστε την κοινή μας αγάπη για τον τόπο καταγωγής μας.

We feel extremely honoured to have received recognition under the auspices of the Greek National Tourism Organization (GNTO) for our multiple award winning GNV – Music & Film Production “The Tragedy of Domna Visvizi.“

We would like to deeply thank the President Ms. Angela Gerekou and the Secretary General Mr. Dimitris Fragakis of GNTO for the endorsement of our film and their commitment to bring a better future in Cultural Tourism by promoting destinations all over our beautiful country as movie locations. This great moment of appreciation for our film, strengthens our dedication to continue showing to the world the History of Thrace through Art.

Our special gratitude goes also to Mr. Ilias Tzioras for all his support and effort towards our project. It is characteristic of a generous person to recognize inspiring efforts and to assist others in his good will, because he shares our common love for our birthplace.