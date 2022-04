«Ύποπτες» εκρήξεις κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Μολδαβίας

Για τρεις εκρήξεις από εκτοξευτήρα και κάλυκες μπροστά στο κτίριο του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Υπερδεινστερίας κάνουν λόγο διεθνή ΜΜΕ, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγες μέρες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η δεύτερη φάση της ειδικής επιχείρησης προβλέπει πρόσβαση στα σύνορα της «φιλορωσικής αποσχισθείσας από τη Μολδαβία χώρας» που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά σύνορα της Ουκρανίας.

