Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου :Υψηλή η ποιότητα του ελαιολάδου σε όλη την Κρήτη

Πολλά δείγματα, δεκάδες παραγωγοί και τυποποιητές με καλές πρακτικές, κορυφαίες βαθμολογίες, διακρίσεις και έπαινοι στον 8ο Διαγωνισμό Κρητικού Ελαιολάδου

Με μεγάλη συμμετοχή δειγμάτων Κρητικού ελαιολάδου ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στο Ηράκλειο, ο 8ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου.

Ο Παγκρήτιος Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης και σκοπό έχει την στήριξη και προβολή του ποιοτικού Κρητικού ελαιολάδου, όπως και την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά την ορθή διάθεση του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά. Φέτος αξιολογήθηκαν 84 δείγματα από 56 τυποποιητές παραγωγούς από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, ενισχύοντας για μια ακόμη χρονιά το θεσμό του διαγωνισμού.

«Το κρητικό ελαιόλαδο κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από το βήμα της εκδήλωσης και υπογράμμισε πως «η συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων και παραγωγών και το πλήθος των δειγμάτων που κατατέθηκαν στο φετινό διαγωνισμό, αποδεικνύει ότι μοιραζόμαστε τον κοινό στόχο για την ανάδειξη του κρητικού ελαιόλαδου σε σύμβολο της αγροτικής παραγωγής, ως ένα προϊόν ποιότητας με τυποποίηση και πιστοποίηση, άρα επώνυμο και με ταυτότητα» και υπογράμμισε χαρακτηριστικά «Ένα μπουκάλι επώνυμου ποιοτικού ελαιόλαδου μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα της αυθεντικής Κρήτης, στα πέρατα της γης».

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης συγχαίροντας τυποποιητές και παραγωγούς για το αποτέλεσμα δήλωσε πως «όλοι μαζί προσπαθούμε για την καλύτερη ανάδειξη του προϊόντος από την καλλιέργεια, μέχρι την τυποποίηση και το τελικό προϊόν. Στόχος είναι η ποιότητα μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των παραγωγών και των τυποποιητών και για αυτό κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το εξαγωγικό μάρκετινγκ, τα νέα πρότυπα και οι προδιαγραφές των προϊόντων για να αποδοθεί η υπεραξία του προϊόντος να φτάσει στον παραγωγό και τον τυποποιητή».

Ολιστική προσέγγιση

Όπως ανακοινώθηκε, η προσπάθεια της Περιφέρειας και όλων των φορέων που συμμετέχουν δεν τελειώνει με την απονομή των βραβείων.

Συνεχίζεται όλο τον χρόνο και για αυτό τον λόγο και φέτος οι παραγωγοί και τυποποιητές θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπική συμβουλευτική τόσο για τα ευρήματα στο ελαιόλαδο που διαγωνίστηκε, όσο και σε μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα ποιότητας και αναγνώρισης του οργανοληπτικού προφίλ του κάθε ξεχωριστού ελαιολάδου.

Οι ημερομηνίες για τις ατομικές συναντήσεις θα ανακοινωθούν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Συμμετοχές διαγωνισμού

Η κατανομή των 56 επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα ήταν: 19 από την Π.Ε. Ηρακλείου, 11 από την Π.Ε. Χανίων, 11 από την Π.Ε. Ρεθύμνου και 15 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Λασιθίου. Οι ποικιλίες ελαιολάδου που διαγωνίστηκαν αφορούσαν κυρίως στην ποικιλία Κορωνέικη με 78 δείγματα, ενώ στον διαγωνισμό συμμετείχαν 5 δείγματα από την ποικιλία τσουνάτη, και 1 θρουμπολιάς / χονδρολιάς. Στο σύνολο των 84 δειγμάτων, διαγωνίστηκαν 39 στην κατηγορία συμβατικής καλλιέργειας, 21 στην βιολογική καλλιέργεια και 24 δείγματα στην κατηγορία ΠΟΠ –ΠΓΕ.

Κριτική Επιτροπή

Την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαρτίου διεξήχθη η αξιολόγηση στο εργαστήριο οργανοληπτικής αξιολόγησης Ελαιολάδου Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, με την συμμετοχή 8 κριτών από την Κρήτη.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται και φέτος από εκπαιδευμένους δοκιμαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαπιστευμένη οργανοληπτική ομάδα, έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της οργανοληπτικής μεθόδου και έχουν συμμετάσχει ως κριτές σε ελληνικούς η/και διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου.

Συμμετείχαν στο panel με αλφαβητική σειρά οι: Γιάννης Εφεντάκης, Μαρία Καλιτσουνάκη, Ελένη Μπαρμποπούλου, Παπαμανωλιουδάκη Τάσα, Σπανουδάκη Μαρία, Τζιρίτα Κωνσταντίνα, Φακουρέλης Νίκος και Φαφουτάκης Μανόλης.

Επικεφαλής του πάνελ ήταν η Έφη Χριστοπούλου, Χημικός, εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, θεμελιώτρια της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα, με εμπειρία από το 1982 έως σήμερα.

Φέτος φιλοξενήθηκε ως panel leader η Αλίκη Γαλή Χημικός, Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών, προϊσταμένη του τμήματος Χημικών Αναλύσεων ΔΙΜΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επικεφαλής της Οργανοληπτικής Ομάδας του ΥΠ.Α.ΕΝ. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δ.Σ.Ε. και την ΕΕ. Την ευθύνη του διαγωνισμού είχε η Γερμανάκη Ελευθερία, panel supervisor του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου Α. Σ. Ρεθύμνου, με πολλαπλές συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Κατηγορίες βραβείων και διακρίσεων διαγωνισμού

Τα 84 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που συμμετείχαν είχαν παραχθεί και τυποποιηθεί στην Κρήτη, κατά την ελαιοκομική περίοδο 2021 – 2022, φέρουν εμπορική ετικέτα (brand name), με αριθμό παρτίδας (LOT) και αντιπροσωπεύουν ποσότητα τουλάχιστον 1.000 κιλών.

Οι κατηγορίες των βραβείων και διακρίσεων ήταν τρεις:

• Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας(συμπεριλαμβάνονται τα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)

• Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

• Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ

(με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Φέτος για πρώτη φορά βραβεύτηκε και η κατηγορία best of Περιφερειακή Ενότητα, το καλύτερο ελαιόλαδο με γεωγραφικά κριτήρια οπότε είχαμε 4 νέες βραβεύσεις σε απόλυτη βαθμολογία ανεξαρτήτως της κατηγόρια, σε best of Chania, best of Rethymno, best of Heraklio και best of Lassithi.

Τις απονομές στους βραβευθέντες έκαναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης, Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη, Μανόλης Χνάρης, Γεωργία Μηλάκη, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Καμπιτάκης και τα μέλη του Δ.Σ. Νικήστρατος Χαροκόπος και Λουϊζος Κόλλιας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητικού Ελαιολάδου, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανόλης Φραγκάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Γεώργιος Ανδρεαδάκης, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Εμμανουήλ Καρπαδάκης καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις περιοχές των βραβευθέντων.

Οι διακρίσεις και οι τελικές βαθμολογίες ανά κατηγορία έχουν ως

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

TERRA CRETA A.B.E.E TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 92,2 ΧΡΥΣΟ

ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ELIAMA D.V PREMIUM ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 90,8 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΙΕΛΑΙΟΝ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 88,8 ΧΑΛΚΙΝΟ

VITA UNIVERALIS TAXIDI OLIVE FARM ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 88,6 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ 0,2 LIOKARPI ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 88,6

KAVALARIA ESTATE ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PATHOS EXTRA VIRGIN OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 88,3

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ2) ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 87,8

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ HA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 86,8

OLIVARTIA ΕΠΕ OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILΥ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 86,6

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε VASSILAKIS ESTATE ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 86,5

ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ PLAKIAS PREMIUM ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 86,4

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ5) ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 86,2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡ/ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ THE GOLD OF FESTOS Γ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 86,2

Psarakis’ Harvest DIAS ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 86,2

PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS KORONA PREMIUM EVOO ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 86,0

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ ELAIODALO EXTRA LADI ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 85,2

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Loustari ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 84,7

PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS PHYSIS OF CRETE 0,2 ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 84,6

ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ε ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ -ΤΣΟΥΝΑΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 84,5

ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ GERARCHAKIS FAMILY (LADIKINI) ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 83,9

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ ELAIODALO EXTRA LADI ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 83,2

ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ ΒΙΕΝΝΑ ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ PDO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 81,8

ΚΡΗΤΡΟΦ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ PAPADAKIS OLIVE GROVES 0,3 ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 81,5

ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΧΙΝ EMMANUEL ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 81,0

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΣΟΥΝΑΤΗ ΧΑΝΙΑ 80,2

ΝΤΙΑΝΑ ΦΟΤ AKALLI ΧΟΝΤΡΟΕΛΙΑ-ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 80,0

ΠΟΠ ΠΓΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ RENIERIS ESTATE ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 90,2 ΧΡΥΣΟ

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ OLEUM CRETE PDO MESSARA ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 89,7 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ PDO MESSARA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 0,2 ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 87,4 ΧΑΛΚΙΝΟ

TERRA CRETA A.B.E.E TERRA CRETA ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 86,9 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ ΕΠΕ ENTELIA PGI CHANIA KRITIS ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 86,2

OLIVARTIA ΕΠΕ OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILY-EVOO PDO SITIA ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 85,0

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ TOPLOU MONASTERY ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 84,8

CRETANTHOS CRETANTHOS MOUNTAIN FARMING EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 84,8

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ MINOS PGI CHANIA KRITIS ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 84,2

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ PALEKASTRO OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 83,7

ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΠΟΠ ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 82,2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ ADELΦOS ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 81,3

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ HA PDO SITIA LASITHIOU KRITIS ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 81,0

ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ 500 ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ PDO ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 80,1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PLAKIAS PREMIUM ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 91,2 ΧΡΥΣΟ

TERRA CRETA A.B.E.E TERRA CRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 90,7 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 89,1 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO PAMAKO PREMIUM ORGANIC BLEND ΤΣΟΥΝΑΤΗ- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 88,6 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ OLEUM CRETE EARLY HARVEST BIO ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 88,4

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ SKOUTARI ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 87,9

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ COLLECTION PREMIUM ORGANIC ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 87,9

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ TOPLOU MONASTERY ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 87,3

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL ΤΣΟΥΝΑΤΗ ΧΑΝΙΑ 87,1

ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ADELIANOS THE TRUE LEGACY ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 86,9

CRETANTHOS CRETANTHOS ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 86,4

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΑΣ PORTHIA ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 85,8

BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ ORGANIC 0,2 ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 85,8

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ LADI BIO ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 85,1

PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS KORONA ORGANIC FARMING ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 84,1

ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ BIO ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 83,9

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ MINOS BIO ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΝΙΑ 83,6

ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ BIO LIOKARPI VIRGIN OLIVE OIL ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 82,7

NUTRICRETA- ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ORGANIC SITIA OLEUM ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙ 82,0

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EFKRATO ΤΣΟΥΝΑΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 80,3

Best of Νομός

BEST OF BRAND NAME ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ELIAMA D.V PREMIUM ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 90,8

ΛΑΣΙΘΙ ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΣΗΤΕΙΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε 89,1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ PLAKIAS PREMIUM ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΜΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91,2

ΧΑΝΙΑ TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ TERRA CRETA A.B.E.E 92,2

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη χρονιά τους συνδιοργανωτές και φορείς του ποιοτικού ελαιολάδου, τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, τον Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και φυσικά το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου Α. Σ. Ρεθύμνου για την στήριξη και συνεργασία.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την εμπιστοσύνη στο θεσμό του Διαγωνισμού όπως και όλους όσους βοήθησαν προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένας ακόμη Διαγωνισμός.