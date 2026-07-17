11ο AMARI GREEN FESTIVAL

«Αμάρι μου καμάρι μου και όποιος να σου βρει ψεγάδι»

23 – 24 – 25 – 26 Ιουλίου 2026

ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΑΚΡΟΝ

και στην Ιερά Μονή Ασωμάτων – Μοναστηράκι –Νευς Αμάρι-Βαθιακό-Πλάτανος-Πατσός-Φουρφουρά –

Αγία Παρασκευή – Μέρωνας- Βολεώνες-Παντάνασσα –Αποστόλους-Καλογέρου.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

9.00-12.00: Μαζεύουμε βιβλία για ανταλλαγή σε Δημαρχείο Αγίας Φωτεινής, Φουρφουρά και Κτήμα

Πάνακρον.

11.00-14.00: Στήνουμε την έκθεση φωτογραφίας «Από χωριό σε χωριό με τους οργανοπαίχτες

ΜΑΣ »

10.00-14.00: Μαζεύουμε Μαντινάδες των χωριών μας (ηλεκτρονικά)

« Εγώ ́μαι εδώ κι ο νους μου αλλού

κι ο νους μου ταξιδεύει

κι ο νους μου τα βουνά κρατεί

την αγαπά γυρεύει»*

*αρχείο Παύλου Βλάστου.

18.00-19.00: Προκριματικοί αγώνες (5Χ5) σε ΠΛΑΤΑΝΟ / ΜΕΡΩΝΑ στο 3ο Πρωτάθλημα 5Χ5 των χωριών

του Αμαρίου.

18.30-20.30: Ηλιοβασίλεμα στον Κούλε Βαθιακού. Πεζοπορική ανάβαση και με δυνατότητα 4×4

(Συνάντηση στο Βαθιακό ) Συντονισμός Πολιτιστικοί σύλλογοι Νίθαυρης και Αποδούλου .

18.30-21.00: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. Παρασκευή ξυνόχοντρου (κρητικού τραχανά) στην πλατεία του χωριού.

Παράλληλα, στη Κάτω Βρύση, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στο δημιουργικό εργαστήριο «Με κόλλα

και χαρτί» με την εικαστικό Κατερίνα Γιαβρίδη, κατασκευάζοντας διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα

με την τεχνική του papier-mâché (παπιέ μασέ).

19.00-21.00: Οινοποιείο Κουρκουλού (Πατσός). Απογευματινή ξενάγηση στον αμπελώνα και το

οινοποιείο, με γευσιγνωσία των κρασιών του οινοποιείου.

21.00-23.00: Νευς Αμάρι. Θερινό σινεμά «όπως παλιά», με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Ομάδας

Γυναικών Αμαρίου “Οψυγιάς”.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

10.00-12.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Εργαστήριο κεραμικής με πηλό από το Αμάρι, με το ζεύγος Βαρδαξή.

18.00-19.00: ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΜΕΡΩΝΑΣ. Ημιτελικοί αγώνες του 3ου Πρωταθλήματος 5×5 των χωριών του

Δήμου Αμαρίου.

18.30-20.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Απλώνουμε τον ξυνόχοντρο.

18.00-22.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Ανταλλαγή βιβλίων με σύνθημα «Τα βιβλία αλλάζουν χέρια και χωριά για να

ξαναδιαβαστούν». Φέρτε βιβλία που έχετε ήδη διαβάσει ή που μένουν ξεχασμένα στη βιβλιοθήκη σας και

ανταλλάξτε τα με νέα αναγνώσματα. Ελάτε να συμμετάσχετε σε ένα ταξίδι στη γνώση, την ιστορία, τη

λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στο δημιουργικό εργαστήριο

«Με κόλλα και χαρτί» με την εικαστικό Κατερίνα Γιαβρίδη, κατασκευάζοντας διακοσμητικά και χρηστικά

αντικείμενα με την τεχνική του papier-mâché (παπιέ μασέ).

19.30-20.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Από χωριό σε χωριό με τους

οργανοπαίχτες μας».

19.30-20.45: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Η ελιά στην επαρχία Αμαρίου: από την αρχαιότητα στις σύγχρονες καλές

πρακτικές».

Εισηγητές: Άρης Κουτάκης, συγγραφέας – ερευνητής, Νικήστρατος Καναβάς (PETALAS) και Σταύρος

Κοτσίφης (Κτήμα Κοτσίφη). Τη συζήτηση συντονίζει ο Θοδωρής Τσαούλης, υπεύθυνος

Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

20.45-21.15: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Παρουσίαση και σχεδιασμός των κοινωνικών παρεμβάσεων των δομών του

Δήμου Αμαρίου: Τάσεις – Στοχεύσεις – Πρωτοβουλίες.

Εισηγήτριες: Δρ Μαρία Παπαδακάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής

Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, και η κοινωνική λειτουργός Ελένη Δημητράκη. Τη συζήτηση συντονίζει ο

αντιδήμαρχος Μανώλης Ψαρουδάκης.

21.15-21.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Υποδοχή της Φλόγας Ζωής και τελετή συμβολικού ανάμματος του βωμού από

τον Σύλλογο Δότες Ζωής Ρεθύμνου, ως μήνυμα προσφοράς, αλληλεγγύης και ελπίδας.

21.30-00.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «ΔΥΟ ΑΚΡΑ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ». Μια ξεχωριστή συναυλία που ενώνει

Αγιοβασιλιώτες και Αμαριώτες καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς τα θεμέλια της κρητικής μουσικής

παράδοσης.

Συμμετέχουν

οι Σήφης Τσουρδαλάκης, Μιχάλης Παυλάκης, Βαγγέλης Γκαλονάκης, Κώστης Βερδινάκης,

Μπάμπης Αγγελάκης, Γιάννης Τρουλλινός, Στέλιος Σταματογιαννάκης, Μανώλης Βερδινάκης, Στρατής

Μαμαλάκης και Σπύρος Παπαδάκης. Την εκδήλωση πλαισιώνει ο Παραδοσιακός Σύλλογος «ΑΚΡΗΤΕΣ»,

με χορευτές από το Αμάρι και τον Άγιο Βασίλειο.

* Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από και προς το Κτήμα Πάνακρον.

Αναχώρηση από ΚΤΕΛ Ρεθύμνου στις 18:00 και επιστροφή στις 23:30.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

09.30-10.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ. Αναχώρηση από το Κτήμα Πάνακρον για το Καλογέρου. Επίσκεψη

στον Μελισσόκηπο και ξενάγηση στον μαγικό κόσμο των μελισσών από τον Κωστή Θωμαδάκη και την

Άργη Περάκη.

10.30-11.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Παίζοντας με τις κλωστές». Δημιουργικό εργαστήριο με την επιμελήτρια του

Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνου, Αναστασία Πλατύραχου.

10.30-12.30: ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ. Ξενάγηση στον ελαιώνα και στην Ιερά Μονή Ασωμάτων. Συνάντηση στο

Κτήμα Πάνακρον.

11.30-12.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Το δάκρυ μιας γέρικης ελιάς». Αφήγηση παραμυθιού από τη γιαγιά Γωγώ

(Γεωργία Φραγκιαδάκη – Λουκά).

18.00-20.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Ανταλλαγή παιδικών βιβλίων και όχι μόνο, με σύνθημα «Τα παιδιά διαβάζουν

και το καλοκαίρι».

18.00-20.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Σκαλίζοντας τα μινωικά χώματα, ψάχνοντας μαντινάδες». Εργαστήριο «Το

όστρακο της μαντινάδας – Από το θραύσμα στο αγγείο των λέξεων». Μέσα από την αρχαιολογία, τη

δημιουργία και την κρητική παράδοση, τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς ένα μικρό θραύσμα μπορεί να

αφηγηθεί μια ιστορία. Θα συνθέσουν το δικό τους αγγείο και θα το γεμίσουν με λέξεις, στίχους και

εικόνες εμπνευσμένες από τις μαντινάδες του τόπου. Επιμελείται η Ιφιγένεια Μπενέτου-Γαζοράκη.

18.30-19.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Παρασκευάζουμε, ψήνουμε και δοκιμάζουμε παραδοσιακές σαρίκες, με τη

φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποδούλου.

18.30: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εσπερινός και, στη συνέχεια, θερινό σινεμά «όπως παλιά», με την προβολή της

ταινίας «Πρώτη φορά Νονός».

19.30-20.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Rural Greece – Ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της ελληνικής υπαίθρου.

Ομιλία της Δρ Χρύσας Παγκάλου, Γενικής Διευθύντριας της ΕΤΑΜ Α.Ε. και Συντονίστριας του Δικτύου

epaithros+, με θέμα τη γνωριμία της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας με το Δίκτυο

epaithros+ και την ταξιδιωτική πλατφόρμα Rural Greece.

20.00-22.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Η γυναικεία φωνή στη σύγχρονη κρητική μαντινάδα». Μια ξεχωριστή

συνάντηση με γυναίκες δημιουργούς της σύγχρονης κρητικής μαντινάδας από όλη την Κρήτη.

Οι

συμμετέχουσες θα μιλήσουν για τη σχέση τους με τη μαντινάδα, τις εμπειρίες που ενέπνευσαν τη γραφή

τους και τη θέση της γυναίκας σε μια ζωντανή παράδοση που συνεχώς εξελίσσεται.

Η εκδήλωση

αναδεικνύει τη μαντινάδα ως φορέα μνήμης, έκφρασης και πολιτισμού και θα πλαισιωθεί μουσικά από

Κρητικούς καλλιτέχνες. Συμμετέχουν οι Κατερίνα Αεράκη, Ηλιάννα Λυκούδη, Μάνια Μεσσαριτάκη, Πόπη

Νικηφόρου και Βούλα Χανιωτάκη Μπαστάκη. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Βίκη

Βαμιεδάκη.

22.00-00.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Συναυλία «Ταξίδι στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι» με τον Μάριο

Χριστονάκη. Συμμετέχουν η Δήμητρα Καμζέλα (τραγούδι, φλάουτο), ο Θανάσης Βασιλάκης (μπουζούκι,

μαντολίνο), ο Γιώργος Ασλάνογλου (κιθάρα, φωνητικά) και ο Μιχάλης Μπουτσάκης (κόντρα μπάσο).

* Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από και προς το Κτήμα Πάνακρον.

Αναχώρηση από ΚΤΕΛ Ρεθύμνου στις 18:00 και επιστροφή στις 23:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

08.30-12.00: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ. Συνάντηση στο Φράγμα Ποταμών και πεζοπορία

έως την Κεφαλόβρυσα, με θέμα «Η παρέα όπως παλιά», σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Βολεώνων.

10.00-12.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Εργαστήριο κεραμικής με πηλό από το Αμάρι, με το ζεύγος Βαρδαξή.

10.30-12.30: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ. Μαθαίνουμε την «Κρητική Βελονιά», με πρωτοβουλία

της Κοινωνικής Ομάδας Γυναικών Αμαρίου «Οψυγιάς».

15.00-18.00: 2ο Κυνήγι Θησαυρού. Ηλεκτρονικό παιχνίδι ομάδων.

18.00-19.00: Τελικός του 3ου Πρωταθλήματος 5×5 των χωριών του Δήμου Αμαρίου.

19.00-19.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα με χόρτα.

19.30-20.45: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Η τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις: Ευκαιρίες,

εφαρμογές και προκλήσεις». Ο Μανώλης Τζαγκαράκης, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάζει τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή

νοημοσύνη στις επιχειρήσεις. Ο Μανώλης Μανιούδης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών,

αναπτύσσει το θέμα «Τοπική ανάπτυξη σε καιρούς προκλήσεων: Ο ρόλος της μικρής

επιχειρηματικότητας». Τη συζήτηση συντονίζει ο Μπάμπης Φασσουλάς, πρόεδρος του Γεωπάρκου

UNESCO Ψηλορείτη

20.45-21.30: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Ο νους μου τα βουνά κρατεί» – Παρουσίαση του βιβλίου (Εκδόσεις Μιχ.

Σιδέρη). Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, φιλόσοφοι, συγγραφείς και μαντιναδολόγοι

συναντιούνται γύρω από το ίδιο φιλόξενο αμαριώτικο τραπέζι και συζητούν για τα μεγάλα ζητήματα της

καρδιάς, της ζωής και του κόσμου, μέσα από τη σοφία της μαντινάδας.

Συμμετέχουν ο Δημήτρης

Μυλωνάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο Γιάννης Ματθαιουδάκης, συγγραφέας. Στην

εκδήλωση συμμετέχουν επίσης η Μαίρη Μπαριτάκη, λαογράφος και επιμελήτρια του Μουσείου

Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης «Λυχνοστάτης», και ο Γιάννης Μαρκάκης, διευθυντής του Μουσείου, οι

οποίοι θα παρουσιάσουν τη σημαντική πρόσφατη εγγραφή της κρητικής μαντινάδας στο Εθνικό

Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ύστερα από τον σχετικό φάκελο που υπέβαλε το Μουσείο

«Λυχνοστάτης».

21.30-00.00: ΠΑΝΑΚΡΟΝ. «Απού ‘χει ο τόπος τη φωνή». Η μαντινάδα στην Κρήτη από τόπο σε τόπο. Μια

ξεχωριστή μουσική συνάντηση με μαντινάδες και τραγούδια από την Κίσσαμο, τον Αποκόρωνα,

τη

Μεσαρά, τον Μυλοπόταμο, τον Άγιο Βασίλειο, τα Ανώγεια και το Ρέθυμνο, με το συγκρότημα των

Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη. Την εκδήλωση πλαισιώνει ο

Χορευτικός Σύλλογος «ΚΥΚΛΟΣ – Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού και Ευεξίας», παρουσιάζοντας

ξεχασμένους χορούς από όλη την Κρήτη.

Σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο Κλαψινάκη, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν

Αμαριώτες συγγραφείς και το έργο τους.

* Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από και προς το Κτήμα Πάνακρον.

Αναχώρηση από ΚΤΕΛ Ρεθύμνου στις 18:00 και επιστροφή στις 23:30.