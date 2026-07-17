Νέα χρηματοδότηση 23,8 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων από την Περιφέρεια Κρήτης

Δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Τα έργα με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23.854.200 ευρώ εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη» (2021-2027) και συγχρηματοδοτούνται από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κύριο στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και άλλοι φορείς με σχετική αρμοδιότητα. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ξεκινά στις 27 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Αναφερόμενος στη νέα χρηματοδότηση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης.

Με την εξασφάλιση αυτών των 23,8 εκατομμυρίων ευρώ, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που θωρακίζουν το νησί μας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της λειψυδρίας.

Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των δικτύων, στη δραστική μείωση των διαρροών και σε καινοτόμες, βιώσιμες λύσεις, όπως η αφαλάτωση με αποκλειστική χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μέσα από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και θέτουμε ισχυρά θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης».

Δράση 2.5.1.3: Συμπλήρωση και Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (Ολιστική Προσέγγιση)

Η πρώτη δράση, με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 8.000.000 ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση έργων για την αναβάθμιση και συμπλήρωση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και εξοπλισμών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου νερού. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή νέων συστημάτων και δικτύων ύδρευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν περιορισμένη παροχή.

Δράση 2.5.1.Α: Προώθηση της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων

Η δεύτερη δράση, με προϋπολογισμό 15.854.200 ευρώ, εστιάζει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Κρήτης. Μέσω της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν έργα μείωσης των διαρροών και εκσυγχρονισμού των δικτύων, όπως η αντικατάστασή τους και η τοποθέτηση

συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου ποιότητας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την κάλυψη αναγκών σε περιοχές με έλλειψη πόσιμου νερού. Η λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης σκοπιμότητας.

Βασικές προϋποθέσεις

Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις θα πρέπει να βασίζονται σε έναν ολιστικό και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος. Επιπλέον, αποτελεί βασική προϋπόθεση η πλήρης συμμόρφωση των έργων με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το πόσιμο νερό.