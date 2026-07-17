Ηράκλειο:Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής στις Πατσίδες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ

Το Σάββατο 25 Ιουλίου με αφορμή την Εορτή της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου και Προστάτιδος των Πατσίδων,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων διοργανώνει αμέσως μετά το πέρας του εσπερινού και της λιτανείας της

θαυματουργής εικόνας της Αγίας Παρασκευής στα σοκάκια του παραδοσιακού χωριού Κρητικό Γλέντι

με τους Μιχάλη Ι. Κουνάλη Λευτέρη Γεωργιλαδάκη και το συγκρότημα τος με ώρα έναρξης 21.30.Είσοδος 5 ευρώ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6943 265 307