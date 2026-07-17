Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων με κοκαΐνη, χρηματικό ποσό και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -56- γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 1.090 ευρώ και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν χθες (17.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 51 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας για διακίνηση ναρκωτικών από τους δύο ημεδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο 51χρονος κατά το χρόνο που μετέβη με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οικία του 25χρονου και κατά την αποχώρηση του προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη κα στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στις οικίες τους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -56- γραμμάρια κοκαΐνης,

• ζυγαριά ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -1.090- ευρώ ως προερχόμενα από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών

• -3- κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.