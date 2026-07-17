Ρέθυμνο:Διεθνή ερευνητικά δημιουργικά εργαστήρια γύρω από το design, την κυκλική οικονομία, την αειφορία και το λαογραφικό πολιτισμό στα Ανώγεια

Το διεθνές ερευνητικό εργαστήριο Periplus, που προσεγγίζει με μια διαφορετική δημιουργική ματιά τον υλικό πολιτισμό της Κρήτης, σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία και το design, ξεκινά την 19η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την 30η Αυγούστου 2026.

Στο φιλόξενο περιβάλλον του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων με την γενναιόδωρη υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων και του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO Ψηλορείτη.

Στο υπερεντατικό εργαστήριο επιτόπιας έρευνας, με τις ασυνήθιστες μεθόδους του, συμμετέχουν 30 ταλαντούχοι φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές design, αρχιτεκτονικής, τεχνών, media και χειροτεχνίας, που επελέγησαν από 25 από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Όπως Royal College of Art (UK), Central Saint Martins (UK), UC Berkeley (USA), TU Delft, National University of Singapore,

ETH Zurich, Pratt Institute New York, Carnegie Mellon University (USA), University of the Arts London, Bauhaus University (Germany), The University of Sydney, Yale University (USA), RMIT Melbourne, London College of Communication, KTH Royal Institute of Technology (Sweden), Istituto Marangoni (Italy), Camberwell College of Arts (UK), National Institute of Design (India), κ.α.

Για να αναζητήσουν καινοτομικές δυνατότητες που θα προέρχονται από την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας και το τοπικό κτηνοτροφικό και αγροτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με μια ρηξικέλευθη προσέγγιση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κρήτης.

Στοχεύοντας να προτείνουν νέες επιχειρηματικές και πολιτιστικές προοπτικές σε κάθε πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Μέσω διαφορετικών λογικών και προσεγγίσεων, που προσφέρουν εργαλεία όπως το design και οι εφαρμοσμένες τέχνες,

σε συνδυασμό με πρωτοπόρες διεθνείς πρακτικές της μικροεπιχειρηματικότητας και της ευρηματικής συλλογικής σύμπραξης, Διευρύνοντας τη γνώση σχετικά με τις δυνατότητες του τόπου που ζούμε, σε σχέση με τις σημαντικές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Το εργαστήριο οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Periplus Project και ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών συνεργατών, με την πολύπλευρη και συστηματική υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων, του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO Ψηλορείτη, της Σχολής Υφαντικής Ανωγείων και του κέντρου Υφαντικής Ανωγείων, του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, καθώς και επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Η έκθεση των αποτελεσμάτων θα γίνει Τετάρτη 29/7 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων στις 7μμ, στο οποίο συνδιοργανώνεται και παράλληλη δράση Δημιουργικού Θερινού Σχολείου.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και από κοντά γνωριμία με αυτή την απόλυτα πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο δράση, που λειτουργεί με ανοιχτή λογική προς κάθε ενδιαφερόμενο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επικεφαλής του project στην Κρήτη, Designer Δημήτρη Σκουρογιάννη dskourogiannis@gmail.com κινητό 6944510425 και την υπεύθυνη επικοινωνίας Έλλη Σκουρογιάννη 6970333350.