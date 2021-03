4 κόλπα για να αυξήσετε τα επίπεδα «θετικότητας» στον εγκέφαλό σας

Στατιστικά στα καταπιεστικά περιβάλλοντα και στις περιπτώσεις όπου το «κλίμα» και ο τρόπος ζωής των ατόμων γίνεται αποπνικτικός, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγκάζεται να εργαστεί με διπλό κόπο για να καλύψει το «κενό» που προκαλούν τα αρνητικά συναισθήματα.

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος της εμφάνισης αρνητικά φορτισμένων διαταραχών, τόσο σε περιπτώσεις εγκλεισμού (όπως αυτές που ζούμε τον τελευταίο χρόνο) όσο και σε κακοποιητικές συναισθηματικά καταστάσεις.

Γι’ αυτό η παντοδύναμη αυτή μηχανή (σ.σ. ανθρώπινος εγκέφαλος) λειτουργεί, 24 ώρες-365 μέρες το χρόνο, με defense mechanisms (μηχανισμούς άμυνας) σε ψυχολογικό επίπεδο και με neurotransmitters (νευροδιαβιβαστές) σε βιολογικό επίπεδο.

Δύο από αυτούς είναι η ωκυτοκίνη (oxytocin) και η ντοπαμίνη (dopamine).

Oxytocin (Ωκυτοκίνη):

Μία από τις πιο διαδεδομένες happy hormones που παράγει ο εγκέφαλός μας. Ο λόγος που παραμένει κατά τα χρόνια στο top 10 είναι ο τρόπος με τον οποίο εκκρίνεται.

Βάση της, οι αγκαλιές, τα φιλιά και η σεξουαλική δραστηριότητα που «αναγκαστικά» ωθούν παιδιά και ενήλικες στην δημιουργία στενών δεσμών. Με μοναδικό αποτέλεσμα το αίσθημα της (ψυχικής) πληρότητας.

Dopamine (Ντοπαμίνη):

Την είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν. H Dopamine ή αλλιώς Dopa αποτελεί βασικό πυλώνα του reward system (σύστημα επιβράβευσης), της μνήμης και της παρακίνησης (motivation).

Όταν η dopa εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες τότε ο εγκέφαλος αναγκάζει την ψυχή να κατακλύζεται με αισθήματα ευχαρίστησης (pleasure) και επιβράβευσης (reward) που μετέπειτα παρακινούν το άτομο να επαναλάβει την πράξη που έθεσε αρχικά σε λειτουργία την έκκριση.

Αυτά είναι λοιπόν 2+2 κόλπα που μπορείτε να επιστρατεύσετε στην φαρέτρα σας για να boostάρετε την έκκριση των πιο πάνω:

1. Βρείτε τρόπους να απαλλαγείτε από το στρες και την «καταπίεση»:

Πάντα και πάντοτε το πρώτο βήμα για την αλλαγή θα είναι η απαλλαγή από τα καταπιεστικά συναισθήματα.

Ο λόγος δεν είναι μόνο το αυτονόητο, η καλυτέρευση της διάθεσης, πράγματι εάν μάθουμε τον οργανισμό μας να χαλαρώνει και να βρίσκει την θετική πλευρά στις καταστάσεις που μας ορίζουν τότε ναι, θα μπορέσουμε να «αναγκάσουμε» τον εγκέφαλο να μας ακούσει.

Κάντε ένα χαλαρωτικό μασάζ, πείστε τον/την σύντροφό σας να έρθει κοντά και γίνετε, μέσα από την hands on επαφή, ένα με το συναίσθημα.

2. Ύπνος:

Ναι ακούγεται απλό, όμως τα sleeping patterns ( μοτίβα ύπνου) μπορούν να επηρεάσουν κατά πολύ την συναισθηματική κατάσταση αλλά και την λειτουργία ή και δυσλειτουργία του εγκεφάλου.

Γι’ αυτό καλό θα ήταν να φροντίζουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, χαρίζοντάς του τη δυνατότητα να κάνει reboot (επανεκκίνηση) και να προωθήσει τα happy hormones που τόσο πολύ ποθούμε.

Ιδανικά για έναν ενήλικα προτείνουμε 6-8 ώρες ύπνου το βράδυ και 30-50 λεπτά ύπνου το μεσημέρι.

3. Αποδεχτείτε τα συναισθήματά σας- εκφραστείτε ελεύθερα απέναντι στον/στην σύντροφό σας:

Ένα βήμα προς την συμφιλίωση με το συναίσθημα αποτελεί η αποδοχή του.

Όταν αναπτύξουμε μια υγιή σχέση με την συναισθηματική μας νοημοσύνη τότε όλα θα είναι καλύτερα. Η αποδοχή και κυρίως η κατανόηση του τί νιώθουμε, θα απαλλάξει το μυαλό μας από τα βάρη που μας αναγκάζουν να περιφερόμαστε στο φαύλο κύκλο του αρνητισμού.

Το να μοιραζόμαστε συναισθηματικά φορτισμένες σκέψεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, και κυρίως με τους ερωτικούς μας συντρόφους είναι ο δρόμος προς την ευχαρίστηση.

4. Σεξουαλική δραστηριότητα-αγκαλιές-φιλιά:

Κάποτε το φιλί θεωρούνταν η μεγαλύτερη μορφή συναισθηματικής οικειότητας.

Πραγματικά, η απελευθέρωση και η ανταλλαγή ορμονών μεταξύ συντρόφων (partners) ωθούν τις happy hormones σε φρενίτιδα. Η σεξουαλική δραστηριότητα είναι πια ο τρόπος που θα βοηθήσει τον εγκέφαλο να παράξει το μέγιστο αριθμό (ορμονών).

Στατιστικά, οι αγκαλιές, τα φιλιά και η ερωτική ζωή είναι the way to go για την καθολική απαλλαγή από τα αρνητικά συναισθήματα.

Πηγή: must