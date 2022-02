5 καυτές ατάκες για να του πεις όταν τον δεις γυμνό

Το σημερινό θέμα φίλη μου, αφορά στους άντρες-εντάξει όχι ότι τα υπόλοιπα δεν αφορούν-απλά λέμε σήμερα να ασχοληθούμε μαζί τους με ένα πιο ανθρώπινο και γλυκό τρόπο.

Όπως έχεις καταλάβει, και αν όχι, ήρθε η ώρα να σε ενημερώσουμε, τα αγόρια δεν είναι ούτε αγροίκοι, ούτε κακοί άνθρωποι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το σεξ, ούτε φυσικά και βλέπουν τη γυναίκα, σαν ένα μέσο αναπαραγωγής για να τεκνοποιήσουν! Είναι ευαίσθητα, έχουν συναισθήματα, και κάποιες φορές θέλουν και εκείνα να ακούσουν μία καλή κουβέντα. Τι νόμιζες εγωκεντρική μικρή μου;

Ότι μόνο εσύ θα ακούς τα κοπλιμέντα και την αποθέωση; Καμιά φορά έχουν ανάγκη και εκείνοι να αισθανθούν θεούληδες κι ας θυμίζουν περισσότερο τον Jack Black παρά τον Brad Pitt.

Εδώ λοιπόν, σε περίπτωση που είσαι κομματάκι άγαρμπη και όχι αυτό που λέμε… μαλαγάνας, σου έχουμε κάποιες ατακούλες για να του πεις όταν τον δεις γυμνό και κυριολεκτικά να τον ανεβάσεις στα ουράνια!

1. «Θεέ μου σε θέλω πολύ»:

Να ξεκαθαρίσουμε ότι το Θεέ μου δεν είναι προσφώνηση όπως το μωρό μου, γιατί αρκετά αγόρια έχουν την τάση να μπερδεύονται κάπως.

Ακόμα κι αν του κρέμεται η κοιλιά-είναι η κοιλιά της καλοπέρασης αν μας ρωτάς γιατί εκεί μέσα κρύβονται μπύρες και σίγουρα κοψίδια-, ακόμα κι αν το στέρνο του δεν είναι αυτό που λέμε… δυνατό, και ακόμα κι αν τα μπράτσα του δε θυμίζουν σε τίποτα του Channing Tatum, όπως και όλος ο υπόλοιπος, πάρε το πιο… ερωτικό-θολωμένο σου βλέμμα, και πες του πόσο πολύ τον θέλεις και ότι δεν μπορείς να συγκρατηθείς για κανένα λόγο. Καλά ε… τον έχεις κάνει τούρμπο!

2. «Το σώμα σου είναι τέλειο»:

Εντάξει, μπορείς να ξεστομίσεις αυτό, και στη συνέχεια να τρέξεις στο μπάνιο να γελάσεις, αλλά ΠΑΝΤΑ με διακριτικότητα!

Το αστείο είναι, ότι ακόμα κι αυτό να του πετάξεις, θα το πιστέψει γιατί οι άντρες, εν αντιθέσει με εμάς, έχουν πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους, συγκριτικά πάντα με αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη.

Οπότε, σε περίπτωση που έχεις κάνει μαθήματα υποκριτικής, ή μπορείς να συγκρατείς το γέλωτά σου, πέταξέ το κι ό, τι γίνει. Έτσι κι αλλιώς, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

3. «Πες μου τι θέλεις»:

Όχι δεν εννοούμε να το πεις επιθετικά και με νεύρα, αλλά λάγνα και γεμάτη υποσχέσεις. Με την ατάκα αυτή, του δείχνεις, ότι είσαι έτοιμη για όλα, και διατεθειμένη να κάνεις ό, τι κι αν σου πει- καλά όχι και οτιδήποτε αλλά ας μη χαλάσουμε τη μαγεία-.

Πας ένα στοίχημα ότι θα περάσεις πάρα πολύ καλά απόψε; Και μόνο που δηλώνεις ότι είσαι έτοιμη για πειραματισμούς τον έχεις προϊδεάσει για μεγάλα πράγματα.

Καλά ε, μόλις τον έστειλες αδιάβαστο. Διότι φίλη μου, αν υποθέσουμε ότι είσαι πάνω από 18, κάτι που σημαίνει ότι ξέρεις κάπως να προφυλάσσεσαι και να εκτιμάς τη υγεία σου, δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό από το να έχεις μαζί σου τα δικά σου προφυλακτικά.

Όχι ότι δεν τον εμπιστεύεσαι-εντάξει και αυτό-αλλά κυρίως γιατί είσαι μία νέα, γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα, που ξέρει τι της γίνεται.

Άσε που αν όντως είσαι εξοπλισμένη του δείχνεις και ότι απόψε είσαι αποφασισμένη να κάνεις σεξ ο κόσμος να χαλάσει.

5. «Καλε τι ωραίο π**ς είναι αυτό;»:

Γέλα όσο θέλεις φίλη μου αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ή θα πεις τα πράγματα με το όνομά τους, ή θα είσαι ένα ανώριμο κοριτσάκι που φοβάται να κάνει ένα… σέξι κοπλιμέντο!

Σκέψου να του έκανες κοπλιμέντο για τα μάτια του, αλλά στην επίμαχη θέση να έβαζες κάτι που σίγουρα τον αφορά περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα κορίτσι μου:

Για λίγα πράγματα αισθάνονται περήφανοι οι άντρες. Για τις ικανότητές τους στην μπάλα, την ευκολία με την οποία κατεβάζουν 10 μπύρες και φυσικά τον… ανδρισμό τους (if you know what i mean).

Πηγή: https://www.queen.gr/