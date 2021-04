7 μυστικά που οι γυναίκες δεν αποκαλύπτουν ποτέ στον σύντροφό τους!!

Έρευνα που διεξάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας οι ερευνητές καταλήγουν…



Μυστικό 1: Έχει πάει με περισσότερους άντρες από όσους νομίζεις.

1 στις 3 γυναίκες δε σου λένε το σωστό αριθμό.

Πότε να ανησυχήσεις; Μόνο αν υπάρχει περίπτωση να είναι φορέας κάποιου σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος.

Πώς να δράσεις:

Κράτα το στόμα σου κλειστό. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο να κρατήσουν το παρελθόν στο παρελθόν σε σχέση με τους άντρες καταλήγουν οι ερευνητές σε μια νέα έρευνα που διεξάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Τώρα θέλει να αφοσιωθεί σε σένα – άφησε την.

Αν θέλεις οπωσδήποτε να μάθεις, ξεκίνα κάνοντας τη να νιώσει άνετα λέγοντας της ιστορίες από το δικό σου παρελθόν. Δείξε της ότι είσαι ανοιχτός στις αποκαλύψεις. «Αν υποπτεύεται ότι θα είσαι επικριτικός, έχεις λιγότερες πιθανότητες να μάθεις την αλήθεια», λέει ο Tim Cole, Ph.D., που διδάσκει στο DePaul University για τις απομυθοποιήσεις των ρομαντικών σχέσεων.

Μυστικό 2: Σε έχει απατήσει

Σε απάτησε: 32%

Είναι πιστή: 68%

Πότε να ανησυχήσεις; Αν ξαφνικά το πρόγραμμα της αλλάζει, ή θέλει περισσότερο χρόνο μόνη, ή δεν ενδιαφέρεται πια να περιποιείται τον εαυτό της όταν είναι μαζί σου, ή έχει σταματήσει να σε φλερτάρει. «Οι γυναίκες τείνουν να απατούν τους συντρόφους τους όταν εγκαταλείπουν συναισθηματικά τη σχέση», λέει ο σεξοθεραπευτής Ian Kerner, Ph.D., συγγραφέας του She Comes First. «Θέλουν να παγιώσουν την αίσθηση ότι είναι έτοιμες να φύγουν».

Γιατί σε απατάει;

Η σεξουαλική μου ζωή είναι χάλια – 7%

Δεν είμαι πια ερωτευμένη – 19%

Δε μπορώ να αντισταθώ στον παράνομο δεσμό μου – κάνουμε το καλύτερο σεξ! – 10%

Νιώθω ότι βαριέμαι και θέλω λίγο ενθουσιασμό – 17%

Ήθελα να νιώσω ποθητή – 28%

Είχα άλλους λόγους – 17%

Με ποιον σε απατάει;

Με έναν φίλο – 20%

Με συνάδελφο – 10%

Με έναν φίλο σου – 1%

Με τον πρώην – 13%

Με κάποιον που γνώρισε έξω – 12%

Με κάποιον άλλο – 44%

Πώς να δράσεις:

Ακόμα κι αν είναι κάπως απόμακρη τον τελευταίο καιρό, δε σημαίνει ότι σε απατάει. Οπότε μη βιαστείς να την κατηγορήσεις γιατί μετά θα είναι δύσκολο να επανορθώσεις που την αμφισβήτησες. Αντ’ αυτού πες της ότι σε απασχολεί το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό δεν μιλάτε οι δυο σας όπως παλιά, και συνέχισε αναφέροντας το που μπορεί να έχεις φταίξει εσύ, λέει ο Kerner.

Μόλις καταλάβει ότι είσαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσεις τα δικά σου προβλήματα θα μπορέσει να ανταποκριθεί ως προς τα δικά της. Ενώ μιλάς, χρησιμοποίησε λέξεις όπως «εμείς» ή «εμάς».

Μια έρευνα στο Journal of Psychology and Aging καταλήγει ότι τα ζευγάρια που το κάνουν αυτό έχουν καλύτερη κατάληξή στις διαφωνίες τους σε σχέση με τα ζευγάρια που χρησιμοποιούσαν συχνά το «εγώ» και το «εσύ». Αν δεν σε απατάει και σε ενδιαφέρει να σώσετε τη σχέση σας, τώρα ξέρεις τι πάει στραβά και από κοινού με εκείνη μπορείτε να καταστρώσετε το σχέδιο διάσωσης της.

Μυστικό 3: Προσποιείται τους οργασμούς της

Έχει προσποιηθεί: 48%

Είναι πάντα αληθινοί: 52%

Πόσο συχνά;

Μια στις τόσες: 35%

Περίπου τις μισές φορές: 16%

Κάθε φορά: 5%

Πότε να ανησυχήσεις;

Όταν το ενδιαφέρον της για σεξ είναι ισχνό. Μια έρευνα του 2009 στο Journal of Sex Research συμπέρανε ότι το 63% των γυναικών που προσποιήθηκαν οργασμό δεν ήταν αυτές που ξεκίνησαν το σεξ. Το 29% δεν είχαν όρεξη ούτε για ερωτικά παιχνίδια.

Πώς να δράσεις;

Καταρχήν βάλε αυτό στο μυαλό σου: «Οι άντρες νομίζουν ότι ο οργασμός είναι ο απόλυτος αυτοσκοπός, το τέλος όλων», λέει η σεξοθεραπεύτρια Lori Buckley, Psy.D. – όμως για μια γυναίκα, το σεξ καθαυτό της δίνει ικανοποίηση.

Πολλές γυναίκες δίνουν διάφορους λόγους ως προς το γιατί προσποιήθηκαν οργασμό: βαριόνταν, ήθελαν ο σύντροφος τους να μπορέσει να φτάσει σε οργασμό, δεν ήθελαν να πληγώσουν το σύντροφο τους.

Αν πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά, θίξε το χαλαρά, λέει η Lou Paget, συγγραφέας του How to Be a Great lover.

Συζήτησε το μαζί της εκτός κρεβατοκάμαρας ώστε να μη νιώσει πως πιέζεται, και ρώτα την αν θα ήθελε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο. Όσο περισσότερο καλύπτεις τις ανάγκες της, τόσο το καλύτερο και για τους δυο σας.

«Ο άντρας με τον οποίο απατώ τον σύντροφο μου με κάνει να νιώθω όμορφη και ζωντανή. Δεν έχει να κάνει με το σεξ» – Η εξομολόγηση μιας «μοιχαλίδας»

Μυστικό 4: Μιλάει με τον πρώην της κρυφά από σένα

Πότε να ανησυχήσεις;

Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό (όσο και ενοχλητικό). Για του λόγου το αληθές, το 75% των ανθρώπων σύμφωνα με μια έρευνα στο CyberPsyghology & Behavior προσθέτουν στους «φίλους» τους στο Facebook πρώην ερωτικούς τους συντρόφους.

Να ανησυχήσεις αν λέει στον πρώην της κάτι που δεν θα ήθελε να διαβάσεις ή να ακούσεις (οτιδήποτε σεξουαλικό για παράδειγμα). Ψάξε για τα σημάδια της ενοχής: σβήνει απότομα κάποιο παράθυρο στην οθόνη της ή κατεβάζει την ίδια την οθόνη με το που μπαίνεις στο δωμάτιο.

Πώς να δράσεις;

Μην αρχίσεις τις online λογοκρισίες. Αυτό θα την φρικάρει και θα οδηγήσει σε περισσότερη μυστικότητα. Αντί γι’αυτό ενθάρρυνε τη διαφάνεια στη σχέση σας αναφέροντας της κάθε φορά που κάποια από το παρελθόν σου εμφανίζεται και σου γράφει, λέγοντας της και τι της απάντησες, λέει η Paget. Με αυτό τον τρόπο της δείχνεις ότι δεν έχεις τίποτα να της κρύψεις. Έτσι δεν θα έχει κάτι να κρύψει, ούτε αυτή.

Μυστικό 5: Φαντασιώνεται άλλους άντρες

Φαντασιώνεται μερικές φορές άλλους άντρες ενώ κάνετε σεξ: 32%

Σκέφτεται πάντα άλλους άντρες όταν κάνετε σεξ: 3%

Έχει μόνο εσένα στο μυαλό της: 65%

Πότε να ανησυχήσεις;

Ποτέ. «Είναι απολύτως φυσιολογικό να σκέφτεσαι άλλα πρόσωπα ενώ κάνεις σεξ με τον νυν σύντροφο σου», λέει η Buckley. «Είναι ένας καλός τρόπος να αυξήσει τον ερωτισμό. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει πιο βαθιά συναισθήματα για το άλλο πρόσωπο».

Πώς να δράσεις:

Μην κάνεις τίποτα. Αλλά αν αγχώνεσαι πραγματικά ότι το μυαλό της είναι αλλού, άναψε τα φώτα. «Μάτια που δεν βλέπονται…», λέει η Paget. «Με το να ανάψεις τα φώτα μπορείς να την κοιτάξεις στα μάτια, που είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους να κερδίσεις την προσοχή του άλλου». Επιπλέον επειδή πολλές γυναίκες δεν νιώθουν άνετα στο φως που δεν τις κολακεύει, θα περιμένει από σένα να την κάνεις να νιώσει άνετα με το κορμί της. (Συμβουλή: μη τσιγκουνεύεσαι τα κοπλιμέντα).

Μυστικό 6: Αναζητά μόνη της την ικανοποίηση

Αυνανίζεται μερικές φορές τη βδομάδα: 25%

Αυνανίζεται μερικές φορές το μήνα: 23%

Βλέπει πορνοταινίες μόνη της τουλάχιστον μια φορά το μήνα: 30%

Πότε να ανησυχήσεις:

Ποτέ! Θεώρησε πως ό,τι κάνει μόνη της μες στο σαλόνι της, το κάνει για καλό. «Οι γυναίκες τείνουν να αυνανίζονται περισσότερο όταν κάνουν πολύ σεξ», λέει η Buckley. «Αν τον τελευταίο καιρό κάνει πολύ σεξ ή καλό σεξ, πιθανότατα θέλει ακόμα περισσότερο»

Πώς να δράσεις:

Πρότεινε της να δείτε μαζί μια ταινία πορνό ή βγείτε μαζί για ψώνια στο sex shop της γειτονιάς σας, λέει η Buckley. (Αγοράστε κάτι περίεργο, όλη η χαρά είναι στον πειραματισμό). Είναι πολύ πιθανό να είναι διατεθειμένη να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αλλά θα περιμένει από σένα να πάρεις την πρωτοβουλία. Βλέποντας πορνό οι γυναίκες νιώθουν πιο άνετα να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να εκφράσουν τις επιθυμίες τους σύμφωνα με έρευνα του 2008 στο Journal of Sex Research. Με ένα σμπάρο, δυο τρυγώνια – για σένα.

Μυστικό 7: δεν την διεγείρεις

Πότε να ανησυχήσεις;

Αν δείχνει να αποφεύγει τη σωματική επαφή ή μοιάζει να μην απολαμβάνει τόσο το σεξ, τότε ίσως έχετε πρόβλημα λέει η Paget. Ένα τρομακτικό ποσοστό 42% των γυναικών λένε ότι ορισμένες φορές ο σύντροφος τους είναι απωθητικός, και το 3% δηλώνει ότι ο σύντροφος τους δεν τις εξιτάρει ποτέ. Τραγικό. Γιατί όμως;

Είναι άσχετος στο κρεβάτι 18%

Δεν νιώθω σωματική έλξη για εκείνον 16%

Είναι εγωκεντρικός σαν εραστής 13%

Έχει κακή υγιεινή 11%

Δεν μπορεί να διατηρήσει τη στύση του 9%

Έχει μικρό πέος 7%

Άλλο 26%

Πώς να δράσεις:

Κάτι έχει αλλάξει από εκείνον τον ένδοξο παλιό καιρό. Οπότε φτιάξε μια λίστα – χωρίς πλάκα – για το τι κάνεις διαφορετικά σε σχέση με τότε. Έχεις σταματήσει το γυμναστήριο; Τρως σα γουρούνι; Πίνεις περισσότερο; Παραλείπεις τα προκαταρκτικά; Οτιδήποτε. Έπειτα προσπάθησε να διορθώσεις το καθένα χωριστά. Θα εκπλαγεί ευχάριστα όταν βελτιώσεις εκείνο που την απώθησε, λέει η Yvonne K. Fullbright, Ph.D., συγγραφέας του Sultry Sex to Seduce Any Lover. Και μην παλινδρομείς. «Οι άντρες έχουν ένα σωρό μικρές κακές συνήθειες», λέει. «Αν οι γυναίκες είχαν τα ίδια ελαττώματα οι άντρες ούτε που θα μας πλησίαζαν».