Τέμπη: Ο Λακαφώσης στο in για το «πόρισμα Καρώνη» – «Προφανώς ο ανακριτής γνωρίζει πολύ καλά…»

Τέλος και πλήρης ακύρωση του πολυδιαφημισμένου –κυρίως από κυβερνητικά στελέχη – «πορίσματος Καρώνη» για τη φονική έκρηξη στα Τέμπη αποκάλυψε το in με τον πραγματογνώμονα της ΕΔΑΠΟ, Κώστα Λακαφώση, να σχολιάζει την εξέλιξη αυτή. Εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη του in για το πολυδιαφημισμένο «πόρισμα Καρώνη» σχετικά με τη φονική έκρηξη στα Τέμπη που τελικώς …εξαϋλώνεται από τον εφέτη ανακριτή Σωτ. Μπακαΐμη. Σε έγγραφο που συντάχθηκε προ μερικών ημερών ο δικαστικός λειτουργός, υπεύθυνος της έρευνας της σιδηροδρομικής τραγωδίας αναφέρει αιφνιδιαστικά αλλά ρητώς ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάφλεξης – έκρηξης στο εσωτερικό των μετασχηματιστών των τρένων όπως είχε αποφανθεί ο κ. Καρώνης. Ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ, Κώστας Λακαφώσης, μιλώντας στο in σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. «Υπόθεση μιας εβδομάδας απορρίφθηκε μετά από καθυστέρηση 4 εβδομάδων» «Μου κάνει εντύπωση που ξοδέψαμε 4 εβδομάδες προκειμένου να εξετάσει το αίτημα ο ανακριτής και να αποφανθεί ότι «δεν έχει να εισφέρει κάτι στην διερεύνηση ενώ θα προκαλέσει καθυστέρηση στην ανακριτική διαδικασία», όταν η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη θα απαιτούσε μόλις μια μέρα στο σημείο και άλλες 4-5 ημέρες για τη συγγραφή της τεχνικής έκθεσης. Υπόθεση μιας εβδομάδας απορρίφθηκε μετά από καθυστέρηση 4 εβδομάδων, για να μην καθυστερούμε;» αναρωτήθηκε. Προφανώς, μας είπε, «ο ανακριτής γνωρίζει πολύ καλά αυτό που γνωρίζουμε και εμείς από προηγούμενες αυτοψίες, δηλαδή ότι οι μετασχηματιστές είναι ολοκάθαροι εσωτερικά και εξωτερικά και δεν υπάρχει κανένα ίχνος εσωτερικού βραχυκυκλώματος στις μονώσεις των πηνίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ουσία της υπόθεσης, γιατί οι θεωρίες του ΓΧΚ και του πειράματος του Los Alamos μιλούν σαφέστατα για παραγωγή εύφλεκτων αερίων από ηλεκτρόδια εμβαπτισμένα σε έλαιο σιλικόνης. Αν δεν υπάρχει κλειστό δοχείο, πως θα έχεις ηλεκτρικό τόξο εμβαπτισμένο σε υγρό;», κατέληξε. Το αίτημα της 6ης Ιουνίου για την τραγωδία στα Τέμπη Η «εξαφάνιση» του «πορίσματος Καρώνη» προέκυψε μετά το αίτημα που υπέβαλε στις 6 Ιουνίου ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος που εκπροσωπεί νομικά τις οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.