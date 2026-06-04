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Χανιά:Διαδρομή ιστορικής Μνήμης | Κοινές Διαδρομές | 4-7 Ιουνίου | Κοντομαρί | 4ου Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων 4ου Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης| Κοινό Έδαφος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί διοργανώνει μια ιστορική περιήγηση στο χωριό μέσα οπτικοακουστικών μέσων. Η συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή με τίτλο ΄΄ Κοινές διαδρομές ΄΄ θα εξελίσσεται παράλληλα με τις κεντρικές δράσεις του φεστιβάλ από τη Πέμπτη 4 έως και τη Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 μεταξύ 18:00 – 23:00 μ.μ.

Η συγκεκριμένη διαδρομή περιλαμβάνει οκτώ σταθμούς μέσα από τα μάτια των ανθρώπων του χωριού. Ο επισκέπτης ή επισκέπτρια μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό χάρτη από την αίθουσα του συλλόγου ενώ άτομα του Φεστιβάλ μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ο χάρτης της διαδρομής είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά σε ελληνικά και αγγλικά.

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