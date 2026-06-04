ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δράση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε στο Λασίθι

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Βεβαιώθηκαν -427- παραβάσεις και ακινητοποιήθηκαν -10 -οχήματα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου της 03/06/2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση τροχονομικών ελέγχων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στην δράση αυτή, που οργανώθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου ενώ συγκροτήθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχων με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνου και Ηρακλείου.
Ειδικότερα
 ελέγχθηκαν -628- οχήματα,
 βεβαιώθηκαν -427- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
 ακινητοποιήθηκαν -10- οχήματα (εκ των οποίων -1- για μέθη, -5- για φθαρμένα ελαστικά, -4- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης).

Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :
• -11- μη χρήση ζώνης
• -9- μη χρήση κράνους (εκ των οποίων -2- σε ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα -ΕΠΗΟ)
• -28- υπέρβαση ορίων ταχύτητας
• -32- αντικανονικοί ελιγμοί
• -5- φθαρμένα ελαστικά
• -4- παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.
• -4- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης
• -334- λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης και στοχεύουν τόσο στην ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, όσο και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

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