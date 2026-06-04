ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων για κατά περίπτωση απόπειρα ληστείας και κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κατά περίπτωση απόπειρα ληστείας και κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθησαν χθες (03.06.2026) στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, δύο ημεδαποί (29χρονος και 20χρονη) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρα ληστείας, απόπειρας κλοπής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα ανωτέρω δράστες προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγισαν εξωτερικό χώρο καταστήματος ιδιοκτησίας ημεδαπού, όπου ο 29χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει είδη υπόδησης, έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθεια του να ανακτήσει τα αφαιρεθέντα, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο.

Δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από προστρέξαντες αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 29χρονος νυχτερινές ώρες της 02/06/2026 σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω αυτόματων πωλητών, στην προσπάθειά του να αφαιρέσει προϊόντα από αυτόματο πωλητή, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου προκάλεσε φθορές σε αυτόν αξίας τετρακοσίων ευρώ (400,00€) περίπου και αφού δεν τα κατάφερε αποχώρησε από το χώρο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και τρίφτης κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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