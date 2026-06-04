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15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου : «Ταξίδι στον κόσμο» 13 -14 Ιουνίου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το 15 ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου ανοίγει την αυλαία του στις 13 & 14 Ιουνίου 2026 στην πλαζ του ΕΟΤ και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους συμπολίτες καθώς και επισκέπτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που φιλοξενεί.

Ανάμεσα τους οι παρακάτω δράσεις :
«Video Games Museum» Ταξίδι στην Ιαπωνία μέσα από τα video games

Το Video Games Museum συμμετέχει στο 15ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου προσφέροντας στα παιδιά και στις οικογένειες τους μια διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία των video games.

Μέσα από επιλεγμένες κονσόλες, retro παιχνίδια και σύντομες παρουσιάσεις, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να θυμηθούν και να ανακαλύψουν πώς τα video games εξελίχθηκαν από απλή ψυχαγωγία σε ένα σημαντικό πολιτιστικό και τεχνολογικό μέσο.
Η δράση έχει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, με στόχο τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του gaming με τρόπο ασφαλή, δημιουργικό και συμμετοχικό.

Ακαδημία Ξιφασκίας Λασιθίου «Το Σπαθί»

Ελάτε στην παρέα μας και γνώριστε την ξιφασκία. Ένα άθλημα γεμάτο δράση, ταχύτητα και έξυπνες κινήσεις.
Φόρεσε την μάσκα σου πιάσε το ξίφος και νιώσε σαν ήρωας μιας περιπέτειας.

Μέσα από παιχνίδι και ασφάλεια θα μάθεις να συγκεντρώνεσαι, να σέβεσαι τον αντίπαλο και να διασκεδάζεις!
Σε περιμένουμε να δοκιμάσεις και να ανακαλύψεις τον συναρπαστικό κόσμο της ξιφασκίας!

ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – Μικροί ηφαιστειολόγοι : Ταξίδι στην Ισλανδία με λάβα και εκρήξεις
Φτιάξαμε βαλίτσες, πήραμε τα διαβατήρια μας και ταξιδεύουμε στην χώρα του πάγου και της φωτιάς, την Ισλανδία.
Οι μικροί μας εξερευνητές θα περπατήσουν δίπλα σε ενεργά ηφαίστεια.

Μέσα από μια διασκεδαστική και δημιουργική δράση, τα παιδιά θα κατασκευάσουν το δικό τους ηφαίστειο εμπνευσμένο από τα εντυπωσιακά ηφαίστεια της Ισλανδίας και στη συνέχεια θα ζήσουν μια μοναδική «ηφαιστειακή έκρηξη» με το αγαπημένο πείραμα σόδας και ξυδιού!
Μια εμπειρία γεμάτη φαντασία, χρώματα, επιστήμη και ενθουσιασμό, όπου η μάθηση γίνεται παιχνίδι!

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