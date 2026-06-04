Αλλάζουν όλα στα σχολεία: Τέλος το ζαμπόν, οι σοκολάτες και τα κρουασάν – Τι θα βρίσκουν τα παιδιά στο κυλικείο από το Σεπτέμβριο

Μπαίνει οριστικό «διαζύγιο» ανάμεσα στα σχολικά κυλικεία και τα επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς μια νέα, αυστηρή υγειονομική διάταξη έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο της μαθητικής σίτισης. Με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, το Υπουργείο Υγείας βάζει στο «μικροσκόπιο» όσα καταναλώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή της Αναπληρώτριας Υπουργού, Ειρήνης Αγαπηδάκη, ξεκαθαρίζει με απόλυτο τρόπο ποια προϊόντα παίρνουν το «πράσινο φως» για τα ράφια των κυλικείων και ποια αποκλείονται οριστικά από αυτά.

Τι επιτρέπεται να πωλείται

Στα σχολικά κυλικεία θα μπορούν να διατίθενται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και φρουτοσαλάτες ή κομπόστες σε φυσικό χυμό. Επιπλέον, επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο γάλα, κεφίρ, αριάνι, γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμες, υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και πληρούν συγκεκριμένα όρια λιπαρών.

Αναφορικά με τα αρτοσκευάσματα και σνακ, επιτρέπονται προϊόντα ολικής άλεσης, όπως κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμα και μουστοκούλουρα. Επίσης, μπορούν να προσφέρονται παστέλια, χαλβάς και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Στα σάντουιτς, τόστ και σαλάτες επιτρέπεται η χρήση ψωμιού ολικής, φρέσκων λαχανικών, ελληνικών τυριών, βραστού κοτόπουλου ή γαλοπούλας, τόνου και αυγού. Οι λιπαρές ύλες περιορίζονται σε ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Για τις σαλάτες επιτρέπεται η προσθήκη δημητριακών και οσπρίων.

Επιτρέπονται επίσης πίτες και πίτσες χωρίς αλλαντικά, με ζύμη που παρασκευάζεται αποκλειστικά από ελαιόλαδο ή φυτικά έλαια. Όσον αφορά τα ποτά, επιτρέπονται το εμφιαλωμένο νερό, οι φυσικοί χυμοί χωρίς ζάχαρη, τα φυτικά ροφήματα και τα αφεψήματα (μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Ο καφές επιτρέπεται αποκλειστικά για το προσωπικό του σχολείου.

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και επεξεργασμένου κρέατος, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Δεν επιτρέπονται επίσης παρασκευάσματα όπως γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι ή κεμπάπ.

Απαγορεύονται οι πίτες και πίτσες με αλλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα chips, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά. Επίσης, εκτός λίστας βρίσκονται προϊόντα όπως κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, καθώς και αναψυκτικά και γλυκαντικά τύπου κέτσαπ, μαγιονέζα και αλείμματα σοκολάτας.

Ειδικές απαγορεύσεις για το Δημοτικό

Για την αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, στα κυλικεία των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων δεν επιτρέπεται η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, όπως σταφύλια και κεράσια, καθώς και ξηρών καρπών, οι οποίοι παραμένουν επιτρεπτοί μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η νέα υγειονομική διάταξη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινού και ασφαλούς διατροφικού περιβάλλοντος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής διατροφής μέσα στο σχολείο.