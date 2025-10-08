Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης παρουσιάζει από 15 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο,

Την Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με θέμα:

Κάνναβος (ως ίχνος, χώρος, κάδρο, όριο, ουτοπία…)

Στην Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με θέμα τον Κάνναβο, 40 Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες, πολλοί απ’ αυτούς καθηγητές Καλών Τεχνών, συνδιαλέγονται με την έννοια και την ατμόσφαιρα μιας περιοχής καθορισμένης, οριοθετημένης και προσδιορισμένης, με προεκτάσεις εννοιολογικές ή μη, που εκπέμπουν SOS.

Στην εποχή μας και σ’ έναν κόσμο με πολίτες έγκλειστους στα κελιά της εικονικής πραγματικότητας, περιχαρακωμένους στην ασφυκτική τους ιδιώτευση, αγωνιούμε για την ανθρώπινη κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα, όπου η φορεμένη απόσταση ασφαλείας του ενός πολίτη από τον άλλον είναι το μεγάλο τους άλλοθι.

Μ’ έναν κάνναβο των ορίων και του ανταγωνιστικού χώρου, με τη δομή που τον ετεροκαθορίζει να οριοθετεί χώρους εγκλεισμού ή υποτιθέμενης ελευθεριότητας. Με τον υπαρξιακό μας προσανατολισμό να λαλεί και να χορεύει. Να αναζητά και να αποφεύγει. Να συγκρούεται και να εθελοτυφλεί. Να αναγνωρίζει, ενώ την ίδια στιγμή να λησμονά. Εν κατακλείδι, να παρατηρεί το τραύμα που αιμορραγεί, σ’ ένα κατά παραγγελία υποτιθέμενο εργαστήριο συνύπαρξης.

Επιμέλεια έκθεσης: Χρυσούλα Σκεπετζή, Κωστής Καπελώνης

Συμμετέχουν:

Νίκος Αλεξίου, Μαριλένα Αλιγιζάκη, Ειρήνη Βαζούκου, Βαγγέλης Δασκαλάκης, Ανδρέας Δεβετζής, Χριστίνα Δουζένη, Ευδοξία, Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Αρίων Ζουγανέας, Ελένη Ιωαννίδου, Ιωάννα Καζάκη, Βίκυ Καμμένου, Δήμητρα Κανέλλη, Γιώργης Καπελώνης, Κωστής Καπελώνης, Γιώργος Καλστίδης,ΚατερίναΚαρούλια,ΔέσποιναΚατζαγιαννάκη,ΜαρίαΚομπατσιάρη,ΧάρηςΚοντοσφύρης & Σοφία Αντωνακάκη, Κώστας Κουνάλης, Σαβέλλα Μιχαήλ, Παναγιώτης Μιχαήλ& Μαρία Πετρίδη, Ισμήνη Μπονάτσου, Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Δέσποινα Μυριοκεφαλιτάκη, Κώστας Παγωμένος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Ελευθερία Προφητηλιώτη, Χρυσούλα Σκεπετζή, Βασίλης Σολιδάκης, Χουρίκ Τοροσιάν, Βίκυ Τσαλαματά, Ράνια Φραγκουλίδου, Δήμητρα Χανιώτη, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης & ο μεταλλοτεχνίτης Θεόδωρος Κεραμιανός.

INFO:

Εγκαίνια: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, 7.30μ.μ.

Χώρος: Σπίτι του Πολιτισμού (Ε. Βερνάρδου 12, Ρέθυμνο) Διάρκεια έκθεσης: 15 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 6μ.μ. – 9μ.μ. εκτός Δευτέρας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για ξεναγήσεις σχολείων 6976955084