Ο καύσωνας της Ευρώπης έρχεται στην Ελλάδα

Ακραίες οι συνθήκες στην Ευρώπη από τον μεγάλο σε διάρκεια και ένταση καύσωνα – Πόσο θα επηρεαστεί η χώρα μας.

Μάιο μήνα καύσωνα; Κι όμως γίνεται, στην Ευρώπη. Παράξενο φαινόμενο, αλλά υπαρκτό και σίγουρα ακραίο, όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ μίλησε στο in.gr και τόνισε πως ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη με υψηλότατες, για την εποχή, θερμοκρασίες, έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ένταση και τη διάρκεια.

«Είδαμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τις κανονικές για την εποχή τιμές σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Πολύ υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και σε Γερμανία, Ουγγαρία κ.α. Επί της ουσίας μόνο η Σκανδιναβία δεν είδε ακραίες τιμές» εξηγεί ο έμπειρος μετεωρολόγος. Και συνεχίζει: «Τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση συνηγορούν πως έχουμε να κάνουμε με μια ακραία εξέλιξη του καιρού».

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησαν από το Σάββατο 23 Μαΐου και σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, με μια μικρή κάμψη. Τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση συνηγορούν πως έχουμε να κάνουμε με μια ακραία εξέλιξη του καιρού.

Οπως σημειώνει: «Στις 26 Μαΐου είδαμε στη χώρα μας τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή, ανεβαίνει περαιτέρω στους 34 και 35 βαθμούς».

Την ίδια ώρα, η Κρήτη που την Τετάρτη είχε υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της, είδε περιοχές στην ενδοχώρα Ηρακλείου να πλήττονται από χαλαζοπτώσεις, σε μία ακραία αντίθεση του καιρού.

