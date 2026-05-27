Χανιά: Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών για τους “βασανιστές” της 3χρονης

Η Ασφάλεια Χανίων συγκέντρωσε στοιχεία και εργάστηκε απολύτως μεθοδικά, προκειμένου να “δεθεί” η υπόθεση, ολοκληρώνοντας -επί τους παρόντος- τον φάκελο της δικογραφίας για την κακοποίηση της 3χρονης.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνη πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι η κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πακιστανό και στην 25χρονη Ε.Κ. (σύμφωνα με την ταυτοποίηση στοιχείων που έγινε), για την υπόθεση με το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Το βράδυ της Τρίτης εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για την “μητέρα” και τον σύντροφό της, οι οποίοι οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην Εισαγγελία για να τους απαγγελθεί η κατηγορία, αμέσως μετά την απόφαση σε βάρος του 25χρονου στο Αυτόφωρο.

Η Ασφάλεια Χανίων, όλες αυτές τις ημέρες, συγκέντρωνε στοιχεία και εργάστηκε απολύτως μεθοδικά, προκειμένου να “δεθεί” η υπόθεση, ολοκληρώνοντας -επί τους παρόντος- τον φάκελο της δικογραφίας για την κακοποίηση της μικρούλας.

Κι αυτό γιατί αναμένονται ακόμη κι άλλα στοιχεία που ενδεχομένως “φωτίσουν” άλλες πτυχές της υπόθεσης που συγκλονίζει, όχι μόνο την Κρήτη, αλλά το πανελλήνιο, τις τελευταίες ημέρες.

Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το ερχόμενο Σάββατο. Να σημειωθεί πως σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Πακιστανού στο Αυτόφωρο, Ραφαήλ Λακιωτάκη, τόνισε πως θα ελέγξει τη νέα δικογραφία και αναλόγως θα αποφασίσει αν θα παρασταθεί ή θα παραιτηθεί.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ