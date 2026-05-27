Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων.
Συγκεκριμένα, άγνωστος μπήκε στο κατάστημα όπου πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, πιθανόν Πακιστανικής καταγωγής, και στους δύο μηρούς του.
Στην συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια γκρι BMW που τον περίμενε απ’ έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, όλοι αλβανικής καταγωγής.
Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε από την Αστυνομία και ξεκίνησε άγρια καταδίωξη που κατέληξε στη Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.
Εκεί το ύποπτο ΙΧ προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.
Τρεις από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ενώ ένας κατάφερε να διαφύγει.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τα κίνητρα της επίθεσης.
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό