Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το αναζητούσε η μητέρα του για ώρες

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παιδί οικογένειας Ρομά που διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταυλισμό της περιοχής.

Το αναζητούσε η μητέρα του

Η εξαφάνιση του παιδιού έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η μητέρα του, ανήσυχη επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του, απευθύνθηκε στις Αρχές ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής, ξεκινώντας έρευνες γύρω από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά το παιδί.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το άτυχο αγόρι μέσα στο κανάλι.

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, ενώ αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Την ίδια ώρα, η πολύτεκνη μητέρα του παιδιού καταθέτει στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, καθώς στο κανάλι βρέθηκε καλώδιο ρεύματος.

Όπως διαπιστώθηκε από το συγκεκριμένο καλώδια γινόταν ρευματοκλοπή σε σπίτι άλλης οικογένειας Ρομά. Αυτό που εξετάζεται είναι ο 10χρονος να έπαθε ηλεκτροπληξία από καλώδιο και να έπεσε στο αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρός.