Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα στο Ελληνικό – Θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν σήμερα (27/5) συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας, στα social media, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα σκόρπισε βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όσους την είχαν γνωρίσει μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η ταφή της θα γίνει δίπλα στον πατέρα της, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μικρό αυτό ξωκλήσι αποτελούσε για τη Γωγώ Μαστροκώστα έναν χώρο που επισκεπτόταν συχνά, είτε μόνη είτε μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Άνθρωποι από το Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια, μιλούν με συγκίνηση για την απώλειά της. «Ένας καλός άνθρωπος έφυγε από το χωριό μας. Μια νέα γυναίκα. Η Γωγώ είναι δικό μας κορίτσι, πήγαινε με τον άντρα μου στο σχολείο. Έδωσε τον δικό της αγώνα με αξιοπρέπεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τις λεπτομέρειες της κηδείας έκανε γνωστές η κόρη της, Βικτωρία, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν».

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα, στη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η σπαρακτική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Αγγελέ μου, πέτα ψηλά»

Ο χαμός της προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η δημόσια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της συζύγου του, περιγράφοντάς την ως άνθρωπο που στάθηκε «φως» στη ζωή του.

Αναλυτικά:

«Αγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά».