Νέα αρχή με την «ΕΛΑΣ» για τον Αλέξη Τσίπρα – Tα μηνύματα και οι παρουσίες στο Θησείο

Παρουσίασε επίσημα τόσο την ονομασία όσο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα

Σε μια εκδήλωση στο Θησείο παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης (26/5) το νέο κόμμα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανακοίνωση του ονόματος έγινε στο φινάλε της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού, αμέσως μετά την προβολή ειδικά σχεδιασμένου βίντεο, συνοδευόμενου από μουσική σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη για την περίσταση.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε επίσημα τόσο την ονομασία όσο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, η οποία περιλαμβάνει επτά βασικές δεσμεύσεις.

Όπως μετέδωσε το MEGA, από την εκδήλωση απουσίαζαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, επιλογή που στόχευε στο να μην ταυτιστεί το νέο εγχείρημα με τα ήδη υπάρχοντα κόμματα. Παρόλα αυτά, παρευρέθηκαν αρκετά μεσαία στελέχη και συνεργάτες βουλευτών και από τους δύο χώρους. Το κοινό αποτελείτο κυρίως από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικών ηλικιών, με πιο έντονη παρουσία μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, χωρίς όμως να λείπει και η νεολαία.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννης Σαρακιώτης, καθώς και οι Διονύσης Τεμπονέρας, Δώρα Αυγέρη, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Μπαλάφας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Νίκος Μπελαβίλας και Κώστας Γιαβρόγλου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης. «Ήρθε επιτέλους η ώρα να τελειώσει η Οδύσσεια της χώρας και η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη, την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας», δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δίνοντας το στίγμα της στιγμής.

Η Μαριάννα Τουμασάτου πρόσθεσε πως «για να ξηλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ», ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις».

Οι δύο καλλιτέχνες πραγματοποίησαν μια σύντομη εισαγωγή πριν από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, προϊδεάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν. Παράλληλα, δεν έλειψε και μια αιχμή με αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους, αναφέρθηκαν σε περιστέρια, καθώς η κα Καρυστιανού είχε συμπεριλάβει ένα περιστέρι σε βίντεο πριν από την ανακοίνωση του κόμματός της. Με χιούμορ, η Μαριάννα Τουμασάτου διερωτήθηκε: «Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Ο Αλέξης Τσίπρας από την στρογγυλή σκηνή στο κέντρο της πλατείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας.

«Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος παρουσίασε τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του, τονίζοντας ότι η χώρα «βυθίζεται στις ανισότητες και στη διαφθορά» και ότι «η δημοκρατία βρίσκεται υπό περιορισμό».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «η μεγάλη μέρα έφτασε» και πως η αναμονή τελείωσε, καθώς «χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ζητούσαν να γίνει κάτι». Όπως είπε, η απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική δύναμη δεν προήλθε από φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη να δοθεί απάντηση στην κοινωνική ασφυξία. «Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση και τη στασιμότητα», υπογράμμισε, μιλώντας για ένα εγχείρημα που στοχεύει όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά στην αλλαγή πολιτικής.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στους πολέμους και τις συγκρούσεις, σημειώνοντας: «Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου» και καταδικάζοντας τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο. Παράλληλα, μίλησε για την αποδόμηση των κοινωνικών κατακτήσεων εξαιτίας της κυριαρχίας των ισχυρών στην τεχνολογική εξέλιξη και μιας «δήθεν ελεύθερης αγοράς χωρίς κανόνες».

Αναφερόμενος στις εργασιακές συνθήκες, έκανε λόγο για «εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας», που καθιστούν τη ζωή των ανθρώπων «ένα διαρκές τρέξιμο χωρίς σταθερότητα και χρόνο για ζωή». Τόνισε την ανάγκη να ξαναβρεθεί το «εμείς», επικαλούμενος τα λόγια του Μακρυγιάννη.

Επιπλεόν, υποστήριξε ότι μισό αιώνα μετά τη Μεταπολίτευση, η χώρα οπισθοχωρεί από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στις υποκλοπές, τη διαφθορά, τα Τέμπη και τη χειραγώγηση των θεσμών, κάνοντας λόγο για «ύφος και ήθος της σημερινής διακυβέρνησης». «Δεκαέξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι «υπό διωγμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κρίση στέγης, χαρακτηρίζοντας τη στέγη «μακρινό και απλησίαστο όνειρο». Επισήμανε ότι η κερδοσκοπία στις τιμές και τα ενοίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι, ενώ όσοι απέκτησαν μέσω δανείων καλούνται σήμερα να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά προς όφελος των ξένων funds.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην «κάστα» που, όπως είπε, αντιμετωπίζει το κράτος «σαν λάφυρο», καταγγέλλοντας «σπατάλη δισεκατομμυρίων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια» και «διανομή επιδομάτων φιλανθρωπίας» ως αντιστάθμισμα. Επισήμανε ότι «η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης εξουσίας» και ότι εξωθεσμικά κέντρα επηρεάζουν κόμματα και κυβερνήσεις.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία, όπως είπε, «εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους» και «είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες», καθώς τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η νέα διακήρυξη και οι επτά δεσμεύσεις

Παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη, την χαρακτήρισε «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα» και μίλησε για μια «Ηθική Επανάσταση» και έναν «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Με σημαία τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, δήλωσε ότι στόχος είναι «να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας» και να οδηγηθεί η χώρα σε μια «Νέα Μεταπολίτευση».

Ακολούθως, παρουσίασε τις επτά βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα:

1. Ζωή με αξιοπρέπεια

2. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, με διαφάνεια και έλεγχο

3. Οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση

4. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία

5. Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων

6. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, με εθνικές τεχνολογικές υποδομές

7. Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης

Κάλεσμα για προοδευτική συμπαράταξη

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας συλλογικής προσπάθειας» για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης, που θα ενώσει τη Ριζοσπαστική Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Πολιτική Οικολογία. «Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», ανέφερε.

Κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, ώστε «να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη και δημιουργική». Τόνισε ότι η αλλαγή «δεν θα έρθει από τα πάνω, αλλά από την κοινωνία», από τους ανθρώπους «που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η νέα προσπάθεια βασίζεται στις «μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις» της χώρας, όπως το ΕΑΜ, η Εθνική Αντίσταση, η ΕΔΑ, οι αγώνες για Δημοκρατία και Ειρήνη, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η «Πρώτη Φορά Αριστερά». Κάλεσε κάθε πολίτη στην Ελλάδα και στη διασπορά «να κάνει το βήμα της συμπαράταξης» με το όραμα και τις αξίες του κινήματος, τονίζοντας: «Δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής».

Κατά το τέλος της εκδήλωσης, ένα μικρό κορίτσι που πρωταγωνίστησε στο βίντεο της παρουσίασης, εμφανίστηκε ανάμεσα στον κόσμο και παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, ενώ ο ίδιος αποχώρησε καταχειροκροτούμενος από το κοινό.